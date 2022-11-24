Black Friday: consumidor quer comprar, mas quer boas oportunidades

A estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCom) aponta que a Black Friday deste ano deve contabilizar alta de 3,5% nas vendas somente no e-commerce Crédito: Pixabay

Falta um dia para a Black Friday, um dos momentos mais esperados pelos consumidores para a compra de produtos e serviços com preços abaixo do praticado pelo mercado. Para 2022, espera-se que haja um crescimento nas vendas que ultrapasse o desempenho do varejo no ano passado.

A estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCom) aponta que a Black Friday deste ano deve contabilizar alta de 3,5% nas vendas somente no e-commerce – um dos canais de vendas mais fortes do varejo na data –, fechando o período com R$ 6,05 bilhões no bolso. No ano passado, o comércio eletrônico obteve aumento de 6% nas vendas na data, conforme dados da Neotrust.

O cenário econômico do país ainda é desafiador, com o PIB crescendo abaixo de 1% e a taxa de juros elevada. Porém, a inflação está cedendo - de acordo com dados do IBGE, o IPCA registrou queda de 0,36% em agosto e de 0,68% em julho –, o que traz um pouco mais de confiança para o consumidor fazer suas compras, principalmente de itens mais caros que podem ser pagos via parcelamento e divididos entre casais, grupos de amigos ou até mesmo pela família.

Várias pesquisas feitas pelo mercado apontam que o consumidor está intencionado a fazer compras na data. Uma delas, feita pelo Instituto Ipsos, destaca que 70% dos entrevistados estão se preparando para consumir na Black Friday.

Para o varejo, a Black Friday é um momento muito competitivo não somente para alavancar as vendas, mas principalmente para capturar a atenção do cliente, o que acaba elevando o custo de aposta em ações voltadas para a data. Mas, para o consumidor, as ofertas devem ser acompanhadas com antecedência para evitar que ele caia na “black fraude”. Em termos de atrativos, o desconto extra com pagamento via Pix pode ser uma das tendências para a data.

E, neste ano, há um componente importante a mais que pode incrementar esses números: a Copa do Mundo, um dos eventos que moram no coração dos brasileiros, verdadeiros apaixonados pelo futebol. A competição deve impulsionar ainda mais a venda de TVs, roupas e compras no supermercado, itens que, nessa data, também podem ganhar relevância na carteira da Noh.

Muitos consumidores também aproveitam a Black Friday para antecipar as compras para o Natal, tendência que eu acredito que siga forte neste ano, mesmo com a inflação mais baixa. Apesar de o brasileiro ser conhecido por deixar para a última hora, ele também gosta de pagar mais barato, parcelado e ainda dividir os gastos.