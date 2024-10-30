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Leonelle Lamas

Artigo de Opinião

É empresária e vice-presidente da Associação dos Empresários da Serra
Leonelle Lamas

Associativismo empresarial é ferramenta de desenvolvimento na Serra

A colaboração entre empresas locais, por meio do associativismo, proporciona maior representatividade nas decisões políticas e econômicas que afetam o município
Leonelle Lamas
É empresária e vice-presidente da Associação dos Empresários da Serra

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 11:56

Publicado em 

30 out 2024 às 11:56
O município da Serra tem se destacado como um dos mais promissores do Espírito Santo, especialmente no desenvolvimento econômico. Com localização estratégica, próxima à Capital e com fácil acesso aos portos e aeroporto, a Serra se tornou um importante polo industrial e logístico. No entanto, o associativismo empresarial tem sido crucial para o crescimento sustentável da região.
O associativismo empresarial reúne empreendedores em torno de interesses comuns, criando associações que buscam melhorias no mercado, capacitação e acesso a recursos. Na Serra, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) é um exemplo importante, atuando há 46 anos para fortalecer as conexões entre o setor privado, o poder público e a sociedade. Essa união de forças tem gerado impactos diretos no desenvolvimento econômico do município.
A colaboração entre empresas locais, por meio do associativismo, proporciona maior representatividade nas decisões políticas e econômicas que afetam o município. Além disso, o ambiente de cooperação incentiva a troca de conhecimentos, promovendo inovação e aumentando a competitividade das empresas.

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Um reflexo disso é a criação de parques industriais e zonas de desenvolvimento econômico, como o Parque Industrial de Civit, Polo Industrial Piracema e o Polo Empresarial de Jacuhy que, com o esforço conjunto das empresas, melhoraram a infraestrutura local, atraindo investimentos e gerando empregos.
O associativismo também desempenha um papel central na capacitação da mão de obra. As associações promovem cursos e workshops, muitas vezes em parceria com instituições de ensino e órgãos governamentais, o que beneficia tanto os trabalhadores quanto as empresas, que passam a contar com profissionais mais qualificados e preparados para atender às demandas do mercado.
Além dos benefícios econômicos, o associativismo empresarial tem impacto positivo em questões sociais e ambientais. Muitas empresas da Serra, por meio de suas associações, promovem iniciativas de sustentabilidade, apoiam projetos sociais e desenvolvem programas de inclusão. Essas ações colaboram para a construção de uma economia mais justa e sustentável.
Data: 03/04/2020 - ES - Serra - Pandemia coronavrus - Movimento na avenida Central em Laranjeiras - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Movimento na avenida Central em Laranjeiras, na Serra Crédito: Vitor Jubini
O movimento associativo não se restringe às grandes empresas. Pequenos e médios empreendedores também encontram no associativismo uma maneira de enfrentar desafios como a concorrência com grandes redes, o acesso ao crédito e a melhoria da gestão.
Na Serra, esses negócios se beneficiam de iniciativas voltadas à formalização e à integração em redes de cooperação, facilitando o acesso a informações e oportunidades de negócios.
O associativismo empresarial tem se mostrado uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento da Serra. Empresas de diferentes setores, ao unirem forças, conseguem superar desafios, promover o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida no município. O fortalecimento desse movimento é essencial para que a Serra continue a ser um dos principais motores econômicos do Espírito Santo, gerando mais oportunidades para empresários, trabalhadores e a comunidade.

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