Associativismo empresarial é ferramenta de desenvolvimento na Serra

município da Serra tem se destacado como um dos mais promissores do Espírito Santo, especialmente no desenvolvimento econômico. Com localização estratégica, próxima à Capital e com fácil acesso aos portos e aeroporto, a Serra se tornou um importante polo industrial e logístico. No entanto, o associativismo empresarial tem sido crucial para o crescimento sustentável da região.

O associativismo empresarial reúne empreendedores em torno de interesses comuns, criando associações que buscam melhorias no mercado, capacitação e acesso a recursos. Na Serra, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) é um exemplo importante, atuando há 46 anos para fortalecer as conexões entre o setor privado, o poder público e a sociedade. Essa união de forças tem gerado impactos diretos no desenvolvimento econômico do município.

A colaboração entre empresas locais, por meio do associativismo, proporciona maior representatividade nas decisões políticas e econômicas que afetam o município. Além disso, o ambiente de cooperação incentiva a troca de conhecimentos, promovendo inovação e aumentando a competitividade das empresas.

Um reflexo disso é a criação de parques industriais e zonas de desenvolvimento econômico, como o Parque Industrial de Civit, Polo Industrial Piracema e o Polo Empresarial de Jacuhy que, com o esforço conjunto das empresas, melhoraram a infraestrutura local, atraindo investimentos e gerando empregos.

O associativismo também desempenha um papel central na capacitação da mão de obra. As associações promovem cursos e workshops, muitas vezes em parceria com instituições de ensino e órgãos governamentais, o que beneficia tanto os trabalhadores quanto as empresas, que passam a contar com profissionais mais qualificados e preparados para atender às demandas do mercado.

Além dos benefícios econômicos, o associativismo empresarial tem impacto positivo em questões sociais e ambientais. Muitas empresas da Serra, por meio de suas associações, promovem iniciativas de sustentabilidade, apoiam projetos sociais e desenvolvem programas de inclusão. Essas ações colaboram para a construção de uma economia mais justa e sustentável.

Movimento na avenida Central em Laranjeiras, na Serra Crédito: Vitor Jubini

O movimento associativo não se restringe às grandes empresas. Pequenos e médios empreendedores também encontram no associativismo uma maneira de enfrentar desafios como a concorrência com grandes redes, o acesso ao crédito e a melhoria da gestão.

Na Serra, esses negócios se beneficiam de iniciativas voltadas à formalização e à integração em redes de cooperação, facilitando o acesso a informações e oportunidades de negócios.