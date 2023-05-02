Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • As mulheres e o assédio moral no ambiente de trabalho
Adila Damiani

Artigo de Opinião

É diretora executiva da Transparência Capixaba
Adila Damiani

As mulheres e o assédio moral no ambiente de trabalho

O assédio moral é uma forma muitas vezes silenciosa de violência a trabalhadora que tem como objetivo desestabilizar sua condição emocional e psíquica e acaba comprometendo a sua capacidade laboral
Adila Damiani
É diretora executiva da Transparência Capixaba

Públicado em 

02 mai 2023 às 12:20
No mês que comemoramos o trabalho, entendemos necessário refletir sobre o assédio moral.
O assédio sexual na relação de trabalho feminino é tema amplamente discutido tanto nas organizações públicas como também na iniciativa privada considerando a ampla defesa dos direitos das mulheres. Entretanto, o assédio moral ainda não tomou a mesma dimensão no debate público como vemos no caso do assédio sexual.
Muitas vezes esse tipo de assédio leva ao sofrimento das mulheres em seus ambientes de trabalho sem mesmo que elas percebam, uma vez que vai minando sutilmente suas estruturas mentais e psicológicas. Imaginem o malabarismo de preservar a saúde mental para enfrentar os dois tipos de abusos ao mesmo tempo, ainda dar conta da família e vencer o malabarismo diário das multitarefas?
O assédio moral é uma forma muitas vezes silenciosa de violência a trabalhadora que tem como objetivo desestabilizar sua condição emocional e psíquica e acaba comprometendo a sua capacidade laboral numa sequência vagarosa, entretanto certeira. Alguns casos de assédio moral são consequências de um assédio sexual que não prosperou e a forma de afastar a mulher do trabalho, atuando para que peça seu desligamento é construída na sequência.

Veja Também

Como diferenciar assédio moral de uma cobrança incisiva por resultados?

Como identificar, combater e se proteger de assédio moral no trabalho

Assédio moral se combate todos os dias

Como grande parte das mulheres convivem com a violência de seus companheiros em casa, entendem como “normais” alguns comportamentos de seus superiores. O saldo positivo dessas estatísticas negativas é que a mulher que conseguiu vencer os abusos provocados por seus parceiros conseguem enxergar mais rapidamente os vestígios de comportamentos abusivos em outros ambientes.
Sim, os homens com comportamento abusivo levam esses para seu ambiente de trabalho, repetindo as relações tóxicas.
O assédio moral se apresenta de várias formas: situações vexatórias e isolamento e esvaziamento das funções da trabalhadora (mais comum no setor público) são as mais comuns, além de ameaças, sobrecarga de atividades, exclusão de sua autonomia em casos de gestão de equipes, questionamentos no cumprimento do trabalho que não são de responsabilidade do trabalhador, atividades incompatíveis com o trabalho contratado e com tempo menor para ser realizado, agressões físicas e verbais, discriminação das mais diversas formas, omissão de informações necessárias à execução efetiva do trabalho, folgas e horas extras não reconhecidas ou dadas, boatos disseminados no ambiente de trabalho com vistas a ferir a dignidade, delegar a um colega de trabalho a atribuição de controle situação não prevista na hierarquia da empresa e finalmente apropriação de ideias ou trabalhos realizados pelo trabalhador.
assédio
Assédio no trabalho Crédito: Freepik
O assédio moral traz consequências graves à saúde do trabalhador em grande parte das mulheres, provocados inicialmente por baixa estima, se agravando para comportamentos de desinteresse pelo trabalho, estresse, esgotamento físico e mental, insônia, depressão, pânico, Síndrome de Burnout e transtornos obsessivos compulsivos.
Começando algumas vezes de forma bem sutil os estágios vão se agravando, minando a saúde mental e levando ao desligamento da empresa mesmo não tendo nenhuma outra oportunidade de trabalho em vista, e em casos mais graves podem levar até mesmo ao suicídio.
Para manter um ambiente saudável nas organizações, muitas delas têm buscado criar protocolos para minimizar os impactos dessas atitudes na saúde dos trabalhadores, em especial as mulheres, uma vez que essas ocupam na grande maioria cargos de subordinação.
Assim, ter canais de denúncias de todos os tipos de assédio, criar código de ética e colocá-lo em prática com atitudes assertivas diante de atos confirmados, além de órgão de escuta ou acolhimento para recebimento das denúncias dessas mulheres, pode evitar um estrago ainda maior na sua escala de busca do tão disseminado empoderamento feminino.
Além disso, campanhas de conscientização efetivas que podem caracterizar o assédio bem como produção de material audiovisual como vídeos e cartilhas para alertar se você está sendo vítima deste mal que corrói a capacidade produtiva e criativa de muitos trabalhadores no país.
Não é fácil ser mulher neste país…

Tópicos Relacionados

Assédio moral Assédio no trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados