Assédio moral se combate todos os dias

Qualquer tipo de violência contra trabalhadores, seja psíquica ou física, deve ser fortemente combatida por todos e todas, em qualquer ambiente. A pandemia acelerou e promoveu mudanças no formato de trabalho e, com isso, devemos estar atentos também e implementar novas formas de acompanhamento e prevenção ao assédio.

Neste sentido, ao celebrar, em 2 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, devemos refletir como podemos avançar e garantir diariamente um ambiente de trabalho, virtual ou presencial, saudável e seguro nas organizações.

Na Samarco, focamos na prevenção e conscientização e acreditamos que para ter êxito neste combate só há um caminho: a valorização das pessoas. Promover uma cultura de respeito, centrada na integridade como valor organizacional, reforça nosso compromisso com a sociedade, expresso publicamente em nosso Código de Conduta, que não tolera e permite nenhuma forma de preconceito, discriminação, assédios. Diariamente, reforçamos a importância das boas relações entre todos e, em 2021, promovemos cerca de duas mil horas de capacitação sobre o Código de Conduta e outras políticas de compliance.

Mais do que processos e protocolos, o nosso objetivo é de nos posicionar, de forma humanizada, sempre como aliados dos empregados e empregadas no enfrentamento contra qualquer prática abusiva. Os trabalhadores (as) precisam se sentir seguros no ambiente e, para isso, é fundamental evitar que o fato aconteça, independentemente da posição hierárquica. Por isso a conscientização é importante.

Acreditamos que a confiança do trabalhador (a) na empresa é fundamental para motivar a exposição de qualquer conduta abusiva. Nesse sentido, incentivamos que ao menor sinal o ato seja denunciado. Na Samarco, disponibilizamos um canal para denúncias que está disponível diariamente, por 24 horas, para acolher esses relatos.

No último ano, a Ouvidoria acolheu 321 relatos, sobre práticas que contrariam o nosso Código de Conduta. O número representa uma média mensal de 27 registros e supera os anos anteriores, quando eram recebidos 21 relatos mensais. O crescimento mostra que as pessoas se sentem mais seguras para denunciar, estão menos tolerantes a qualquer desvio e confiam em nosso processo interno de apuração e tratativas.

Outra ação que vai ao encontro de nossos princípios é o lançamento do programa de Diversidade, Equidade e Inclusão. Promover o debate sobre as diferenças e buscar a segurança psicológica é nosso dever, assim como garantir que qualquer prática ofensiva e discriminatória seja relatada e punida.

A gerência de Compliance e a Ouvidoria são as áreas responsáveis por acolher e apurar as denúncias. Todos os casos são devidamente apurados, com transparência, para que sejam adotadas as medidas cabíveis e respostas rápidas.

Entretanto, quando proporcionamos e estimulamos uma cultura de respeito, não só a Ouvidoria e a área de Compliance, mas toda a liderança e profissionais da empresa devem estar preparados para escutar, acolher e combater qualquer forma de preconceito e discriminação.