A pedra de Sísifo e o acordo que vai destravar empreendimentos em Vila Velha

Zona Amortecimento Jacarenema, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um episódio recente, ocorrido aqui no Estado, me trouxe à memória um mito grego: o do rei Sísifo, condenado pelos deuses a subir uma montanha empurrando pesada pedra.

Ao chegar ao topo, a pedra escorregava de suas mãos e rolava de novo até o chão. Como castigo, a missão de Sísifo era carregá-la de volta montanha acima, repetidas vezes, até o infinito.

Passa a ser possível, assim, emitir licenças para empreendimentos de baixo e médio impactos naquele local desde que, óbvio, sejam respeitadas condições legais e ambientais em vigor.

Quem trabalha no setor imobiliário capixaba ou mesmo quem empreende ou emprega, em qualquer outro segmento, certamente vinha se sentindo como Sísifo ao longo de toda essa história.

Enfrentar entraves ao desenvolvimento como o desse imbróglio se tornou uma exaustiva rotina para os empresários. Um problema de longo prazo que afeta, e muito, o consumidor e a população em geral. A cada pequeno passo que se dá adiante contra os impedimentos aos negócios que surgem, o nosso já desequilibrado sistema burocrático contra-ataca com enormes saltos de retrocesso.

Nesse caso, especificamente, ficaram paralisados pedidos de licença em quase 28% da área do município de Vila Velha, inviabilizando projetos que já poderiam ter saído do papel e gerado moradias, novos negócios, novos empregos e novas receitas. Se implantados há mais tempo, os empreendimentos imobiliários também teriam sido comercializados a preços mais baixos. Hoje, invariavelmente, sofrerão ajustes expressivos nas tabelas.

No final das contas, como sempre, são o consumidor e a sociedade que pagarão por uma árdua trajetória de impedimentos que nunca deveriam ter existido.

Vivemos num país que demanda, urgentemente, maior foco no futuro.