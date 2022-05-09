Jardim Camburi recebe novos imóveis para quem quer investir

Os imóveis em Vitória valorizaram 23,46% nos últimos 12 meses, segundo dados do Índice FipeZap. Essa é a maior valorização entre as capitais do país Crédito: JC Life Residence/Divulgação

Seja para gerar renda a partir do aluguel, seja para formar um patrimônio, historicamente, o mercado imobiliário sempre se mostrou uma alternativa bem atrativa para quem quer segurança na hora de investir. Principalmente, quando a região possui um potencial de desenvolvimento, já que isso pode garantir a valorização do imóvel e o retorno financeiro sobre o empreendimento, com aluguel.

“A tendência é sempre que os imóveis subam de preço, porque o valor de compra é corrigido pela inflação. Essa é a maior vantagem de trazer o seu dinheiro para o setor, porque está investindo em algo palpável”, explica o coordenador de vendas da Impacto Engenharia, Samir Ginaid.

Nesse cenário, segundo Ginaid, o lançamento JC Life, em Jardim Camburi, Vitória, é uma alternativa para investidores, porque, além do potencial de valorização da região, os apartamentos no perfil compacto e studio são os ativos imobiliários de maior rentabilidade no mercado atualmente.

"Hoje, Jardim Camburi é o bairro mais populoso de Vitória e, nos últimos anos, tem sido uma das principais regiões na procura por imóveis. Acredito que ele deva se fundamentar como o novo endereço principal da região metropolitana devido à proximidade de vários polos comerciais e industriais da Serra, por exemplo" Samir Ginaid - Coordenador de vendas da Impacto Engenharia

Para se ter uma ideia, Jardim Camburi está entre os bairros mais valorizados de Vitória, cidade onde os imóveis valorizaram 23,46% nos últimos 12 meses, segundo dados do Índice FipeZap, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, sendo a maior entre as capitais do país.

Além disso, apenas em 2022, a Capital registrou uma variação acumulada de 6,01% e o quinto metro quadrado mais valorizado do país no ranking geral, com média de R$ 9.016.

As unidades studio e de um quarto no JC Life Residence são entregues mobiliadas Crédito: JC Life Residence/Divulgação

Um exemplo é o modelo de lavanderia compartilhada e os serviços de conveniência, ambos pay per use, ou seja, os moradores pagam apenas pelo o que usam. Os apartamentos também são entregues mobiliados com guarda-roupa, armário de cozinha, bancada de refeição rápida, cabeceira de cama, banheiro completo, cooktop elétrico duas bocas , coifa ou depurador e ar-condicionado.

“A Impacto está trazendo um produto que é o principal item do setor imobiliário, não só no Espírito Santo, mas no país. O JC Life entra como um imóvel de primeira saída para todo mundo. Ele está em uma localização especial em um dos bairros que mais crescem na Grande Vitória. Próximo a supermercados, faculdades, comércio e outras áreas de lazer, o empreendimento ainda tem itens especiais”, destaca.

Com 60% das unidades vendidas, o JC Life tem unidades do tipo studio a dois quartos, que variam de 35,99m² a 55,66m². Entre as comodidades, o residencial traz fitness, pub gourmet, lounge descoberto, sala de reunião e espaço delivery, além de um mall de lojas no térreo.

Para Samir Ginaid, o empreendimento é uma boa opção de moradia tanto para recém-casados e um público mais independente, quanto para a rentabilização dos investidores por aluguel mensal ou disponibilização do espaço para locação temporária em aplicativos.

Vale destacar que, segundo o diretor executivo da Impacto Engenharia, Sandro Carlesso, a construtora é pioneira em trazer ao bairro esse conceito voltado para investidores.

“O JC Life é um empreendimento pensado para quem tem a vida moderna, dia a dia agitado, com muitas atividades pessoais e profissionais e precisa de um lugar para morar que seja prático. Esse perfil de público vem crescendo cada vez mais e o JC Life é o primeiro lançamento com esse conceito em Jardim Camburi. Ou seja, é uma ótima oportunidade para quem pensa em investir no setor imobiliário”, finaliza.

JC LIFE RESIDENCE

O JC Life Residence está localizado na Avenida Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, em Vitória Crédito: JC Life Residence/Divulgação

Ficha Técnica Características: unidades studio, entre 35,99m² a 42,90m²; de um quarto, entre 44,60m² a 47,90m²; e dois quartos, entre 55,23m² a 55,66m². São 12 apartamentos por andar em 8 pavimentos. O condomínio também é preparado para implantação de portaria virtual e também inclui bicicletário, fitness, pub gourmet, lounge descoberto, sala de reunião com copa e banheiro, espaço delivery, mall de lojas, dentre outros. O JC Life também tem vagas de veículos para visitantes, vagas de bicicletas e motocicletas, vaga de embarque e desembarque e sistema de segurança com alarme com câmeras. Localização: Av. Governador Eurico Rezende, Jardim Camburi, Vitória - ES Valor: a partir de R$ 310.000,00 Realização: Impacto Engenharia