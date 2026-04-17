Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

Maquiadora revela apostas que unem elegância e estilo para os dias mais frios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 12:53

A tendência de maquiagem outono-inverno 2026 mistura referências naturais com brilho sutil para looks do dia à noite (Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock)
A tendência de maquiagem outono-inverno 2026 mistura referências naturais com brilho sutil para looks do dia à noite Crédito: Imagem: Oleg Gekman | Shutterstock
A cada virada de estação, as cores de maquiagem ganham novos significados — e o outono-inverno 2026 chega com uma proposta que equilibra sofisticação e praticidade. Para a maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes, conhecida pelas transformações impressionantes que cria usando apenas maquiagem, a escolha das cores faz toda a diferença na construção de um visual estiloso e atual.
Conforme a profissional, a tendência para 2026 mistura referências naturais com toques de brilho na medida certa, criando  makes versáteis que funcionam tanto para o dia quanto para a noite. Para ajudar quem ainda está na dúvida sobre os tons que estarão em alta, a  beauty artist destaca, abaixo, os quatro principais grupos de cores para apostar na temporada. Confira!

1. Marrom, caramelo e terracota

Esses tons remetem muito à estação do outono, caracterizada pelas folhas secas, luz dourada e um calor leve. E, apesar de terem um tom mais quente , são tons neutros e fáceis de combinar com tudo, além de deixarem a maquiagem superelegante.

2. Vinho, bordô e roxo

Essas cores são mais profundas, com mais contraste e, assim como a estação, trazem esse ar mais introspectivo e levemente dramático. Esses tons também fazem esse papel, trazendo um certo mistério sem deixar a elegância de lado.
O verde-oliva é um tom que traz profundidade à
O verde-oliva é um tom que traz profundidade à Crédito:

3. Verde-oliva

Esse é menos óbvio que o marrom, mas ainda traz uma cor natural, sem pesar. Ele traz uma profundidade e deixa o look mais moderno.

4. Dourado, bronze e champanhe

Fugindo um pouco dos tons mais fechados, o glow também está em alta com tons mais neutros, sem exagerar, trazendo sofisticação para a maquiagem.
Por Lucas Siciliano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcas na 2ª Ponte de Colatina preocupam moradores e DNIT é acionado
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion
Imagem de destaque
Como Touro se comporta no amor com cada signo? Veja a sinastria completa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados