Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Astrologia
  • Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês
Astrologia

Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês

Os nativos são inteligentes, com forte poder de concentração e uma habilidade natural para compreender o que está nas entrelinhas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 12:53

O signo da Serpente é conhecido por sua astúcia e sabedoria (Imagem: John Hong | Shutterstock)
O signo da Serpente é conhecido por sua astúcia e sabedoria Crédito: Imagem: John Hong | Shutterstock
A Serpente, sexto signo do Horóscopo Chinês, corresponde a Touro no zodíaco ocidental. Com polaridade Yin, é regida pelo planeta Marte. O elemento dos nativos é o Fogo, as pedras são safira azul e esmeralda, a flor é o cardo e o metal é o cobre. A erva é capim-cidreira, o aroma é de rosa, as cores são verde-claro e rosa, e o número da sorte é o 6.     

Quem são os nativos de Serpente?

Os nativos da Serpente são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
  • De 04/02/1905 a 24/01/1906; 
  • De 23/01/1917 a 10/02/1918; 
  • De 10/02/1929 a 29/01/1930; 
  • De 27/01/1941 a 14/02/1942; 
  • De 14/02/1953 a 02/02/1954; 
  • De 02/02/1965 a 20/01/1966; 
  • De 18/02/1977 a 06/02/1978; 
  • De 06/02/1989 a 26/01/1990; 
  • De 25/01/2001 a 11/02/2002; 
  • De 10/02/2013 a 30/01/2014;
  • De 29/01/2025 a 16/02/2026.
Se você nasceu entre 9h e 11h, o seu ascendente é a Serpente.

Personalidade dos nativos da Serpente

As pessoas do signo da Serpente são afetuosas e companhias bastante agradáveis. Porém, exigem liberdade para alçarem voos. Tais nativos possuem uma intuição aguçada e são extremamente perceptivos e receptivos. Além disso, costumam ser elogiados pela capacidade de trabalho, uma vez que são teimosos e perspicazes.
Os nativos da Serpente são afetuosos e perseverantes (Imagem: Nik Niklz | Shutterstock)
Os nativos da Serpente são afetuosos e perseverantes Crédito: Imagem: Nik Niklz | Shutterstock

Características marcantes

Entre as virtudes dos nativos da Serpente, estão a afetividade, a ponderação e a prudência. Além disso, são perseverantes e reflexivos. Podem ser tolerantes ao extremo, inspirando confiança, mas, às vezes, certa ingenuidade.

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais nativos do Horóscopo Chinês , a Serpente também possui características que precisa desenvolver. As pessoas deste signo são conhecidas pela teimosia exagerada, impulsividade e egoísmo. Elas podem tratar bruscamente os indivíduos que as desagradam. Logo, precisam trabalhar um pouco mais a disciplina.   

Nativos da Serpente nos relacionamentos

Os nativos da Serpente constantemente oscilam entre o conservadorismo e a vanguarda. Dessa forma, dificilmente cedem nas relações. Além disso,têm vocação para o lar, embora essa não seja a sua prioridade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados