Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • A lei de proteção de dados e seus reflexos nas relações do trabalho
Marco Antonio Redinz

Artigo de Opinião

Vida digital

A lei de proteção de dados e seus reflexos nas relações do trabalho

Desde o momento em que é admitido, muitas informações do trabalhador são coletadas pelo empregador, não somente para a confecção de seu contrato de trabalho, mas também para o cumprimento de exigências trabalhistas
Marco Antonio Redinz

Públicado em 

01 nov 2020 às 10:00
Proteção de dados: empresas precisam de adequar para as novas regras
Proteção de dados: empresas precisam de adequar para as novas regras Crédito: Pixabay
estão em vigor as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, considerada um marco para o tratamento de dados de todo cidadão que esteja no Brasil, ao prever procedimentos para que as pessoas possam ter informação sobre o modo como seus dados pessoais são organizados, armazenados, transferidos ou mesmo descartados, e ainda sobre as punições que podem ser aplicadas para quem desrespeitar a lei.
O objeto da LGPD é a proteção de dados de pessoas físicas, não estando direcionado aos dados de pessoas jurídicas, e como exemplos de dados pessoais, que podem ser objeto de proteção na forma prevista pela lei, podem ser citados endereço, telefone, correio eletrônico e até mesmo a imagem da pessoa em sua carteira de identidade.

Veja Também

Presença militar na proteção de dados reduz autonomia, dizem especialistas

Bolsonaro nomeia três militares para autoridade de proteção de dados

A lei também prevê a obrigatoriedade de proteção dos dados pessoais considerados sensíveis, ou seja, das informações que podem levar à discriminação da pessoa, como sua origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à saúde, vida sexual, etc.
Uma dúvida recorrente diz respeito aos reflexos da LGPD nas relações de trabalho, que envolve empregado e empregador.
Levando-se em consideração os conceitos de titular dos dados e de controlador, previstos na LGPD, pode-se concluir que o empregado é considerado o titular dos dados pessoais, ou seja, é a pessoa natural que tem direito a obter a confirmação da existência de tratamento de seus dados, enquanto o empregador é considerado o controlador, ou seja, é quem irá decidir quanto ao tratamento dos dados pessoais do trabalhador.
Desde o momento em que é admitido, muitas informações do trabalhador são coletadas pelo empregador, não somente para a confecção de seu contrato de trabalho, mas também para o cumprimento de exigências trabalhistas, como o registro das informações do empregado em fichas, livros ou mesmo sistemas eletrônicos.

Veja Também

Lei de Proteção de Dados entra em vigor sem ter fiscalização ativa nem punições

Em terra de ninguém, quem respeita a lei de proteção de dados é rei!

Quanto à coleta e tratamento de dados, as empresas deverão buscar o prévio consentimento do empregado, que deverá ser informado da finalidade específica para o tratamento de cada um de seus dados pessoais.
Segundo a LGPD, o termo de consentimento deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Nesse aspecto, uma sugestão para as empresas é utilizar um termo de consentimento à parte do contrato individual de trabalho, que seja específico para o tratamento dos dados pessoais dos empregados.
O autor é advogado trabalhista, escritor e especialista de Relações do Trabalho da Defesa de Interesses da Indústria da Findes

Tópicos Relacionados

Direito LGPD Leis Trabalhistas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados