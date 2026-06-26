A guerra dos portos na era da IA: ES precisa reagir

Quando se fala em guerra dos portos, muitos acreditam que o tema pertence ao passado. Afinal, como amplamente divulgado, a reforma tributária já tem data para encerrar os incentivos fiscais de ICMS que ajudaram a transformar a economia capixaba nas últimas décadas.

A realidade mostra, porém, que a disputa está longe de terminar. Antes mesmo de chegarmos a 2032, quando os atuais benefícios fiscais serão definitivamente extintos, surgem novos movimentos capazes de afetar desde já a competitividade das operações de comércio exterior realizadas no Espírito Santo.

Para entender esses movimentos, vale voltar alguns anos para lembrar que a guerra dos portos teve um importante desfecho institucional em 2017. Com a Lei Complementar nº 160 e do Convênio ICMS nº 190, este último simbolicamente assinado em Vitória, os estados convalidaram seus benefícios fiscais no âmbito do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), encerrando décadas de disputas e oferecendo maior segurança jurídica para empresas e investidores.

A lógica foi reforçada em abril de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o Tema 520 da repercussão geral e definiu que o ICMS incidente na importação deve ser recolhido ao estado onde está localizado o estabelecimento responsável pela operação jurídica de importação. Nas importações por encomenda realizadas por tradings capixabas, portanto, o imposto pertence ao Espírito Santo.

A decisão possui, desde então, efeito vinculante para os demais juízes brasileiros e deveria ter encerrado as discussões. Mas não foi isso que aconteceu.