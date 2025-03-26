93 anos de história da OAB-ES

Forte, representativa e renovada aos 93 anos. Nesta quarta-feira (26), a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Espírito Santo completa mais um ano de vida e de representatividade em defesa da advocacia, dos direitos fundamentais e sendo também uma voz da sociedade. É tempo de celebração desta instituição que defende a manutenção da Justiça e a defesa do Estado Democrático de Direito.

E são muitos os desafios da nossa profissão. Eles passam pela nova advocacia e a colocação no mercado de trabalho. Daí a importância de ações como a ESA Business - uma escola que acaba de ser criada para preparar advogados para a nova era da profissão. O projeto abre espaço para temas como Inteligência Artificial e gestão estratégica na formação de profissionais. Um novo tempo exige novas ações para superar os desafios que também são renovados.

Outro aspecto a ser trabalhado por nós é a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia - como fizemos no Dia Internacional da Mulher , quando descobrimos que uma advogada havia sido perseguida e rastreada após sair de um presídio no exercício da atividade profissional. Nossa tolerância será zero a qualquer tentativa de intimidação, censura ou cerceamento da atividade profissional.

Temos como missão um olhar unificado para toda a classe. Dos experientes aos mais novos, das grandes bancas àquelas que estão chegando no mercado, do interior à Grande Vitória - sem distinção. Juntos, trabalhamos de forma incansável por uma só Ordem. Nosso compromisso é com a integridade e o respeito, dentro e fora do meio jurídico, de forma que os mais de 28 mil advogados do Espírito Santo tenham cada vez mais orgulho da atividade que exercem e da instituição que os representa.

A OAB, quando criada, tinha a missão de representar os interesses da advocacia e viabilizar o melhor funcionamento da justiça. Olhando para trás, vemos que ao longo desses 93 anos a Ordem exerceu em muitos momentos papel fundamental em defesa da sociedade. Como nos anos 2000, quando foi protagonista no combate ao crime organizado capixaba, contribuindo de forma decisiva e atuante, sob a liderança do saudoso ex-presidente Agesandro da Costa Pereira, na defesa da ética e de um novo Espírito Santo.