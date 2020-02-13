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Dica da Lucy

Aprenda remover purpurina após festas de carnaval

Glitter é indispensável na produção para a folia e as dicas de hoje vão te ajudar na remoção complicada deste queridinho purpurinado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 14:05

Públicado em 

13 fev 2020 às 14:05
Lucy Mizael

Colunista

Lucy Mizael

Óleos e fita crepe podem te ajudar na missão de retirar o glitter do corpo. Crédito: Shutterstock
Carnaval está chegando, muita gente animada para a folia, vários blocos já estão agitando a cidade e tomando as ruas com alegria e muita dança. A ordem é soltar a imaginação e muita gente não economiza no glitter e na purpurina.
Passada a folia, como fazer para remover a purpurina ou o glitter do corpo?
Eles grudam na pele e muitas pessoas acabam brilhando por dias. Não se desespere, com as dicas a seguir tudo ficará mais fácil e, a propósito, sem agredir a sua pele.
A primeira maneira de tirar o glitter é com uma fita crepe. Todo mundo tem em casa, é fácil, barato e não machuca nem irrita a pele. Primeiramente, envolva a fita na mão e com leves toques você consegue remover o excesso do glitter.
Apesar de não retirar tudo, esse procedimento te ajudará no próximo passo. Se você usou purpurina na maquiagem, não tem problema. Essa fita também pode até ser usada no rosto!
Como a fita crepe não tirará todo o glitter, o residual que fica no corpo pode ser removido usando óleos que não agridem a pele, como o de amêndoas e o de coco.
Aplique um pouco do óleo em um pedaço de algodão e passe sob a pele, repita o procedimento quantas vezes forem necessárias, até que toda a purpurina seja retirada. Por isso, tenha paciência, ela vai sair!
Caso você tenha passado a purpurina no cabelo, use o óleo de coco para retirá-la também. Passe em todo o cabelo, deixe agir por 10 minutos e depois lave normalmente.
Super fácil né? Agora é só cair na folia, cheio de glitter sem preocupação em retirá-los depois.

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Lucy Mizael

Lucy Mizael é personal organizer, expert em técnicas de limpeza e rotinas domésticas. Estuda e testa receitas que visam facilitar o dia-a-dia das pessoas nos afazeres domésticos

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