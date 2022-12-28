Frota de veículos elétricos está em expansão no Espírito Santo

Frota de veículos elétricos em expansão Crédito: FRIMU EUGEN/FREEPIK

Os carros elétricos já estão entre nós, preparando o terreno para o transporte do futuro não depender da gasolina e do diesel. Ano a ano, essa frota menos poluente cresce nas cidades do Espírito Santo.

Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mais de 3 mil veículos abastecidos por energia estavam registrados no Estado em 2022. Em 2021 eram 2.232. A maioria dos modelos é do tipo híbrido, que pode receber outros combustíveis.

Em meados de 2022, foi inaugurada, em Vila Velha, a primeira concessionária de carros elétricos do Espírito Santo, a Vitória Motors BYD. A loja, com automóveis da marca internacional BYD, pertence ao Grupo Águia Branca. Uma segunda unidade entrou em operação no mesmo ano e, para 2023, estão previstas novas unidades em Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, a empresa tem investido em ônibus elétricos.

O CEO da Divisão de Comércio do Grupo Águia Branca, Marcelo Tinti, explica que, nos últimos anos, montadoras tradicionais, como Chevrolet e Toyota, passaram a criar carros com sistema híbrido. “Esse modelo tem a combustão tradicional, mas conta com um sistema elétrico em que o motor gera energia para o carro consumir”, detalha.

“Nem toda força motora produzida no carro é aproveitada, então os engenheiros fizeram um sistema no qual, enquanto o motor funciona, além de gerar movimento, ele produz energia para uma bateria. Quando há carga o suficiente, ela desliga o motor e usa essa energia”, completa. No engarrafamento, por exemplo, ao invés do motorista gastar combustível, ele pode optar por consumir a energia da bateria.

Primeira concessionária de carros elétricos do Espírito Santo foi inaugurada em 2022 Crédito: Divulgação/ Águia Branca

Autonomia

Apesar de o híbrido ser o mais comum no Estado, a adesão aos veículos unicamente elétricos (fonte interna e fonte externa) tem crescido. Isso porque, na avaliação de Marcelo Tinti, o consumidor capixaba começa a perceber as vantagens desse modelo mais sustentável.

“Você tem uma autonomia de 300 km a 500 km, a cada recarga completa da bateria. Em um percurso da Reta da Penha até a Praia da Costa, por exemplo, o carro gasta apenas 3% de toda a carga”, detalha.

O tempo de recarga vai depender do quanto de bateria o carro tem. É como um celular: se está muito descarregado, vai demorar mais, em torno de uma noite, para a carga completa. E existem ainda carregadores que permitem a recarga mais rápida.

Marcelo Tinti explica que os veículos BYD vêm com um carregador de carga lenta, que atende às necessidades. Mas é possível investir em carregadores com recarga mais veloz, em até uma hora.

“O carregador de carga lenta tem a potência de um chuveiro elétrico, cerca de 200 volts, e a complexidade de instalação é a mesma”, contextualiza o CEO.

Tinti observa que, no Brasil, os veículos elétricos representam uma solução mais sustentável do que os carros à gasolina ou a diesel. “Mas, de forma geral, temos que estar atentos à forma como se produz essa energia. No Brasil, o abastecimento é fotovoltaico, eólico e por hidroelétricas. Já em regiões onde a energia é produzida por gerador a diesel, não faz sentido ter um carro elétrico, porque o processo produtivo acaba usando energia de fonte poluente”, reflete.

O capixaba que tiver um carro elétrico pode carregar a bateria do veículo na tomada de casa ou em um dos eletropostos espalhados pelo Espírito Santo. Por meio do projeto Plug&Go, a EDP vem desenvolvendo um modelo de negócios para mobilidade elétrica.

A partir de uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) e o Senai, o Espírito Santo conta com pontos de recarga na Grande Vitória (Vitória e Guarapari) e em outros cinco municípios: Cachoeiro do Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Linhares, Nova Venécia e São Mateus. Para utilizar toda a rede de eletropostos, o usuário deve baixar o aplicativo EDP EV.Charge e se cadastrar.

Além da rede pública de recarga da EDP, que é a maior do Brasil, a companhia também desenvolve soluções para o mercado B2B, atuando principalmente na eletrificação de frotas leves e pesadas para empresas, venda e instalação de carregadores elétricos e fornecimento de energia renovável.