Anitta prepara festa na mansão e veste mascote com faixa capixaba

A cantora Anitta vai promover em sua mansão, no Rio de Janeiro, uma festa em que os fãs podem participar. Empolgada com a ideia, ela vestiu o mascote do evento, Chester Cheetah, com uma faixa escrita “Muito Muso 2020”.
A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o item foi feito em Viana, no Espírito Santo, via encomenda direta. O autor da faixa é Helder Camporez.
“Vai ter uma festa na casa da Anitta que faz parte de uma promoção e eles encomendaram uma faixa comigo de ‘Muito Muso’ para ela coroá-lo em um ensaio. Foi uma faixa, no mínimo, inusitada, bem interessante. O pessoal elogiou muito, mesmo que eu nunca pudesse imaginar que faria um trabalho desses antes (risos)”, brinca o empresário.
Helder tem uma moderna máquina de costuma que customiza a maior parte dos tipos de tecidos, mas ele é especialista em confeccionar faixas personalizadas. Ele já foi notícia em A GAZETA por ter feito o produto até para concursos de beleza internacionais.
“Dessa vez só pediram que a faixa fosse um pouco menor que o convencional, porque foi para vestir o mascote, e ela foi toda desenhada de acordo com as texturas e cores dele”, finaliza.