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Pedro Permuy

Anitta prepara festa na mansão e veste mascote com faixa capixaba

Cantora elegeu Chester Cheetah o “Muito Muso 2020” com uma faixa feita por Helder Camporez, cuja fábrica fica em Viana, no ES. Ensaio faz parte da divulgação de uma festa que Anitta dará em sua mansão no Rio

Públicado em 

29 jan 2020 às 21:11
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Anitta com o mascote da Cheetos, Chester Cheetah, vestindo faixa produzida em Viana, no Espírito Santo Crédito: Divulgação
A cantora Anitta vai promover em sua mansão, no Rio de Janeiro, uma festa em que os fãs podem participar. Empolgada com a ideia, ela vestiu o mascote do evento, Chester Cheetah, com uma faixa escrita “Muito Muso 2020”. 
A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o item foi feito em Viana, no Espírito Santo, via encomenda direta. O autor da faixa é Helder Camporez.
“Vai ter uma festa na casa da Anitta que faz parte de uma promoção e eles encomendaram uma faixa comigo de ‘Muito Muso’ para ela coroá-lo em um ensaio. Foi uma faixa, no mínimo, inusitada, bem interessante. O pessoal elogiou muito, mesmo que eu nunca pudesse imaginar que faria um trabalho desses antes (risos)”, brinca o empresário.
Helder tem uma moderna máquina de costuma que customiza a maior parte dos tipos de tecidos, mas ele é especialista em confeccionar faixas personalizadas. Ele já foi notícia em A GAZETA por ter feito o produto até para concursos de beleza internacionais.
“Dessa vez só pediram que a faixa fosse um pouco menor que o convencional, porque foi para vestir o mascote, e ela foi toda desenhada de acordo com as texturas e cores dele”, finaliza.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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