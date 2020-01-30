Anitta prepara festa na mansão e veste mascote com faixa capixaba

“Vai ter uma festa na casa da Anitta que faz parte de uma promoção e eles encomendaram uma faixa comigo de ‘Muito Muso’ para ela coroá-lo em um ensaio. Foi uma faixa, no mínimo, inusitada, bem interessante. O pessoal elogiou muito, mesmo que eu nunca pudesse imaginar que faria um trabalho desses antes (risos)”, brinca o empresário.