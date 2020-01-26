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Mundo dos famosos

A GAZETA estreia coluna de celebridades com Pedro Permuy

Jornalista do Divirta-se lança a primeira coluna de celebridades e mundo dos famosos do Espírito Santo, nesta segunda-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2020 às 18:35

Publicado em 26 de Janeiro de 2020 às 18:35

Pedro Permuy: jornalista e colunista de celebridades de A GAZETA Crédito: Sávio Heringer/All Live
A partir desta segunda-feira (27) o Espírito Santo ganha sua primeira coluna de celebridades. A GAZETA estreia o produto, que será assinado pelo jornalista e pianista Pedro Permuy, atual repórter do Divirta-se, de forma inédita no Estado. 
A promessa é de trazer entrevistas exclusivas, tudo sobre festas que agitam o mundo dos artistas, notas de novidades do universo dos famosos capixabas e do Brasil todo. Tudo isso por meio de reportagens multimídia que vão ao ar, a rigor, todas as segundas-feiras. Portanto, o rapaz, que já surfa na onda do entretenimento desde 2016, ficará ainda mais em alerta para o radar dos artistas.
Em sua primeira edição, a coluna trará um bate-papo exclusivo com uma figura capixaba bastante influente no País inteiro. Será a primeira vez que essa personalidade vai se pronunciar à imprensa após uma grande polêmica nos últimos anos.  Mas lá vai uma dica: a pessoa é empresária e já estampou manchetes de praticamente todos os grandes veículos de comunicação do Brasil. É esperar para ver!

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PEDRO PERMUY

Natural de Vitória, Pedro Permuy atua na área desde 2016, quando já dava os primeiros passos no mundo do jornalismo de entretenimento em uma empresa de comunicação do Espírito Santo. Prata da casa, o jovem é formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa e há dois anos é repórter do Divirta-se.
Presente no universo social da Ilha, ele aliou conhecimento à experiência de redação para assumir a nova empreitada.

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