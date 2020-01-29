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Leonel Ximens

Aliado do governador será o relator das contas do... governador

Ex-presidente do PSB,  Luiz Carlos Ciciliotti vai relatar as contas de 2020 de Renato Casagrande no Tribunal de Contas

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 16:17

Públicado em 

29 jan 2020 às 16:17
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luiz Carlos Ciciliotti foi escolhido por Casagrande conselheiro do Tribunal de Contas no ano passado Crédito: TCES
Ex-presidente estadual do PSB e aliado político de Renato Casagrande, o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti foi escolhido, pelo Tribunal de Contas do Estado, relator da prestação de contas anual do governador relativas ao exercício de 2020. Segundo o TCES, a indicação atende aos critérios de rodízio e antiguidade no cargo de conselheiro, conforme prevê o Regimento Interno da Corte.
“O artigo 107 do documento [Regimento Interno] estabelece que os processos de prestação de contas do governador não estão sujeitos à distribuição à distribuição automática, devendo ser obedecidos os critérios acima citados”, explica o TCES.
Ainda segundo o Tribunal de Contas, cabe unicamente ao conselheiro se declarar impedido de julgar as contas do governador. Ciciliotti foi escolhido conselheiro do TCES, no ano passado, pelo governador Casagrande.

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Os últimos relatores de contas do governador:
  • Carlos Ranna (exercício de 2010)
  • José Antônio Pimentel (exercício de 2011)
  • Sérgio Aboudib (exercício de 2012)
  • Rodrigo Chamoun (exercício de 2013)
  • Sérgio Borges (exercício de 2014)
  • Carlos Ranna  (exercício de 2015)
  • Domingos Taufner (exercício de 2016)
  • Rodrigo Chamoun (exercício de 2017)
  • Sérgio Borges (exercício de 2018)
  • Rodrigo Coelho (exercício de 2019)

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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