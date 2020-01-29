Aliado do governador será o relator das contas do... governador

Ex-presidente estadual do PSB e aliado político de Renato Casagrande
, o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti foi escolhido, pelo Tribunal de Contas do Estado
, relator da prestação de contas anual do governador relativas ao exercício de 2020. Segundo o TCES, a indicação atende aos critérios de rodízio e antiguidade no cargo de conselheiro, conforme prevê o Regimento Interno da Corte.
“O artigo 107 do documento [Regimento Interno] estabelece que os processos de prestação de contas do governador não estão sujeitos à distribuição à distribuição automática, devendo ser obedecidos os critérios acima citados”, explica o TCES.
Ainda segundo o Tribunal de Contas, cabe unicamente ao conselheiro se declarar impedido de julgar as contas do governador. Ciciliotti foi escolhido conselheiro do TCES, no ano passado, pelo governador Casagrande.
Os últimos relatores de contas do governador: