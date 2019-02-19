Casagrande já tentou barrar indicação política ao Tribunal de Contas

Nas próximas horas, o governador Renato Casagrande (PSB) terá garantido mais um importante aliado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES) - a votação está marcada para a partir das 15 horas desta terça-feira (19). Curiosamente, o interesse dele em emplacar o presidente do PSB estadual, Luiz Carlos Ciciliotti , no cobiçado cargo conflita com o que o próprio Casagrande defendia quando era senador da República.

O governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

Bem no início de seu mandato no Senado, em março de 2007 - portanto, ainda antes de seu primeiro mandato no Executivo estadual (2011-2014) -, Renato Casagrande apresentou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n° 15 . Ela visava nada menos do que acabar com as indicações políticas para os tribunais de Contas da União e dos Estados.

Na época, Casagrande manifestava a opinião de que o modelo vigente de composição desses tribunais, com indicação política, era "danoso" e comprometia a independência, característica deveras cara aos tribunais.

O caminho proposto por Casagrande, com a PEC, era o de aplicar concurso público de prova e de títulos para a escolha dos ocupantes dos cargos nos tribunais de Contas.

"A fiscalização exercida pelos tribunais não tem se caracterizado pela necessária isenção e independência, especialmente considerando-se a influência que o Poder Executivo exerce sobre tais instituições. Essa constatação vale, principalmente, para os tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, como também os de alguns municípios", escreveu na justificativa, há 12 anos, o velho (novo) Renato Casagrande.

CONTRADIÇÕES

A indicação de um aliado político para esta cadeira vaga no TCES, que era do conselheiro afastado Valci Ferreira - agora aposentado - , não é a estreia da contradição.