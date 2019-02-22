Casagrande nomeia Ciciliotti como novo conselheiro do TCES

Luiz Carlos Ciciliotti é o novo conselheiro do TCES Crédito: Facebook/PSB ES

O governador Renato Casagrande (PSB) nomeou Luiz Carlos Ciciliotti - ex-presidente regional do partido dele - conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). A nomeação está publicada na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial.

Ciciliotti havia sido eleito para o cargo na terça-feira (19), por votos dos 27 dos 30 deputados estaduais. Agora, resta ao TCES definir a data da posse do novo conselheiro.

A vaga conquistada por Ciciliotti era uma das quatro de escolha da Assembleia Legislativa. Ela foi aberta em virtude da aposentadoria de Valci Ferreira, conselheiro que estava afastado das funções por ordem da Justiça desde 2007.

Embora condenado à perda do cargo por irregularidades cometidas ainda no final dos anos 1990, Valci aposentou-se antes de o processo transitar em julgado . O caso dele está em fase de recursos no Supremo Tribunal Federal (STF).

NOVO CONSELHEIRO

Luiz Carlos Ciciliotti era filiado ao PSB por quase 33 anos. Antes de ser eleitor conselheiro, era o presidente do partido.

Apesar do forte vínculo político com o governador Renato Casagrande, disse que sua atuação no tribunal será estritamente baseada na lei e no regimento da Corte de Contas.