Vizinho é suspeito de estuprar menino de 12 anos em casa em Cariacica

Um homem de 34 anos foi detido durante a madrugada desta segunda-feira (15) suspeito de estuprar um menino de 12 anos, vizinho dele. O caso aconteceu em um bairro de Cariacica, que não será divulgado para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o adolescente foi dormir na casa do vizinho, mas, durante a noite, retornou para a própria residência relatando o abuso.
O vizinho, que mora com a esposa, negou a acusação. Consta em boletim de ocorrência que o suspeito seria professor. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e, segundo a Polícia Civil, ouvido e liberado, isso porque "a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da PCES. Por envolver menor de idade, o caso seguirá sob sigilo".