Vitória, Vila Velha e Linhares registram as menores temperaturas do ano

Esfriou por aí? Os municípios de Vitória, Vila Velha e Linhares registraram as menores temperaturas do ano nesta sexta-feira (5). Os termômetros da Estação meteorológica do Aeroporto Eurico de Aguiar Sales, na Capital, marcaram 15 °C. Na estação instalada em Vila Velha, a mínima registrada nesta madrugada foi 15,3 °C, superando a marca anterior de 16,5 °C, no dia 11 de junho.

Fora da Grande Vitória, em Linhares, os termômetros marcaram 17.6 °C, superando valor de 18.3 °C, registrado no dia 12 de junho. As temperaturas mais baixas foram provocadas pelo fenômeno chamado de esfriamento radioativo, que consiste na perda de calor da Terra por emissão de radiação infravermelha, principalmente à noite, sob céu limpo. Isso favorece a queda das temperaturas, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).