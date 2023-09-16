Vitória realiza vacinação sem agendamento neste sábado (16)

Quem precisa atualizar a carteira de vacinação pode aproveitar uma ação em Vitória de imunização sem agendamento que está sendo realizada neste sábado (16). Estão sendo disponibilizadas todas as vacinas do Calendário de Vacinação e também contra a gripe e a Covid-19, nas unidades básicas de saúde dos bairros Conquista, Jardim da Penha, e na ação Vitória com Você, que ocorre na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Bandeira, em Consolação.
A ação atende aos seguintes públicos:
- População geral: 1ª, 2ª, reforço e 4ª dose;
- Pfizer Bivalente: pessoas de 18 anos e mais; imunossuprimidos, de 12 anos e mais; gestantes, puérperas (até 45 dias de pós-parto) e pessoas com deficiência permanente de 12 anos e mais;
- Pfizer pediátrica: 1ª, 2ª Dose e Reforço;
- Pfizer baby: 1ª, 2ª, 3ª Dose e Reforço;
- Influenza: população geral a partir dos seis meses de idade;
- Vacina de rotina adulto e infantil.
O atendimento é das 8h às 15h, nas unidades de saúde de Jardim da Penha e Conquista, e das 8h às 13h, na ação Vitória com Você em Consolação.