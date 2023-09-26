Vitória comemora a Semana da Juventude com shows de VK MAC, Budah e Noventa MC

A 10º Semana Municipal da Juventude de Vitória promete ser agitada. Com o tema "Juventudes de Vitória: Abrindo caminhos, consolidando direitos!", o evento vai de quarta-feira (27) a sexta-feira (29) reunindo música e arte nos bairros São Pedro, Ilha de Santa Maria e Jardim Camburi. Entre os destaques, os shows de Forró Bemtivi, VK MAC, Budah e Noventa MC (veja a programação no fim da nota).

Além de muita música, a festa vai contar com exposições de trabalhos desenvolvidos pelos jovens que participam do CRJ, do Odomodê e da Casa da Juventude. O evento também marca a reinauguração da Casa da Juventude, na Ilha das Caieiras, e do Centro de Referência da Juventude (CRJ), na Ilha de Santa Maria, que foram reformados e tiveram suas dependências requalificadas para a realização de novas atividades e para atender aos jovens com mais conforto.