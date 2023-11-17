Vendedor será indenizado após ter empadas derrubadas em terminal da Serra

Vendedor que teve empadas derrubadas em terminal vai receber R$ 4 mil Crédito: Renata/Divulgação

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) foi condenada a pagar uma indenização no valor de R$ 4 mil por danos morais após um vendedor que estava comercializando empadas no Terminal de Carapina, na Serra , ter os produtos derrubados por um segurança do local. A decisão foi divulgada pelo Tribunal da Justiça do Estado do Espírito Santo ( TJES ) nesta quinta-feira (16).

Segundo consta nos autos do processo, o homem estava vendendo as empadas no Terminal de Carapina, quando foi surpreendido por um dos seguranças do local. O ambulante relatou ter sido abordado de forma agressiva e que o profissional derrubou sua mercadoria para repreendê-lo por estar vendendo o produto em local proibido.

Durante o julgamento, a Ceturb alegou que a abordagem feita pelo segurança foi devido ao comércio ambulante ser proibido nos terminais e confirmou que as empadas foram jogadas no chão. A juíza responsável pelo caso entendeu, conforme a sentença, que a abordagem feita pelo segurança causou humilhação ao vendedor ambulante.