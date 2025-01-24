Vandinho Leite aceita convite para ser líder do governo na Assembleia do ES

Cotado para ser o candidato do Palácio Anchieta na briga pela presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o deputado Vandinho Leite (PSDB) saiu do páreo para assumir o posto de líder do governo socialista na Casa de Leis. Atualmente, ele é ocupado pelo deputado Dary Pagung (PSB), confirmado vice-presidente na chapa que reconduzirá o deputado Marcelo Santos (União Brasil) à cadeira de presidente do Legislativo estadual.
Por meio de publicação em suas redes sociais, o deputado tucano confirmou a nova empreitada e disse estar honrado pelo convite feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), para assumir o papel de liderança do governo na Ales.
"Sigo para mais esse desafio com o compromisso de trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento do nosso Estado, articulando, junto aos colegas parlamentares e ao governo para que as pautas de interesse da população avancem", escreveu Vandinho no texto da publicação.
Após incertezas e negociações envolvendo apoio partidário ao seu grupo político nas eleições de 2026, o governador decidiu por, mais uma vez, apoiar Marcelo Santos a presidente da Ales.