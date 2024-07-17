Treinador é preso após mostrar partes íntimas para jogadores em Colatina

A PM foi até o local, uma unidade de ensino da rede municipal, que serve de alojamento para a equipe, e em contato com a diretora da instituição, recebeu a informação sobre o que teria acontecido. De acordo com um dos relatos, o homem teria tentado segurar um dos garotos, que queria sair do local. Não houve registro de pessoas feridas. Em seguida, o suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina.