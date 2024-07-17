Treinador é preso após mostrar partes íntimas para jogadores em Colatina

Um homem de 42 anos, treinador de um time de futebol infanto-juvenil, foi preso na noite desta terça-feira (16) em uma escola localizada no bairro Santa Terezinha, em Colatina
, no Noroeste do Espírito Santo
. Segundo denúncias recebidas pela Polícia Militar
, o suspeito teria abaixado a roupa e exibido as partes íntimas para os jogadores, que são menores de 14 anos, em um banheiro.
A PM foi até o local, uma unidade de ensino da rede municipal, que serve de alojamento para a equipe, e em contato com a diretora da instituição, recebeu a informação sobre o que teria acontecido. De acordo com um dos relatos, o homem teria tentado segurar um dos garotos, que queria sair do local. Não houve registro de pessoas feridas. Em seguida, o suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Colatina.
O time está em Colatina para a disputa de uma competição nacional da categoria de base, organizada por uma instituição privada. Em nota, a organização da competição informou que excluiu o chefe da delegação do time e outra pessoa foi nomeada para a função. A exclusão ocorreu ainda na manhã desta quarta (17), às 7h. Os nomes do suspeito e da equipe não foram divulgados por envolver menores de idade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente
. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito e o espaço segue aberto para um posicionamento.
A Prefeitura de Colatina informou que é responsável apenas por oferecer o alojamento aos atletas – que estão hospedados em escolas da rede municipal nesse período de férias escolares. "Funcionárias acionaram a polícia depois que receberam a denúncia de que um integrante da comissão técnica do time que está hospedado na escola teria tido um comportamento impróprio dentro das dependências do prédio. Desde então, o caso é de total responsabilidade da polícia", informou em nota.
Em nota, a Polícia Civil
informou que o indivíduo foi autuado em flagrante “por praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia (vontade ou desejo) própria”. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao sistema prisional.