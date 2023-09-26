Trânsito é liberado na ES 488 após obra em ponte sobre rio em Cachoeiro

Um dos sentidos da via sobre a ponte foi aberto às 17h de segunda-feira (25), dois dias antes do prazo previsto pelos técnicos do órgão. O trânsito ficará em pare e siga até outubro, quando a via deve ser totalmente liberada.

Para o trabalho na base da ponte, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo interditou a ES 488, do ponto que liga o trevo de Morro Grande na ES 482 até a intercessão com a ES 164, em Santa Rosa. "A interdição do trecho foi necessária para a execução dos serviços de concretagem das estruturas de reforço e recuperação da ponte sobre o Rio Itapemirim", resumiu o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.