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Trânsito

Terceira ponte será interditada para corrida e manutenção do radar neste domingo (11)

Publicado em

08 out 2026 às 16:31
Terceira Ponte receberá uma corrida e manutenção no radar neste domingo (11) Fernando Madeira

Os motoristas que passarem pela Terceira Ponte neste domingo (11) devem ficar atentos às interdições parciais previstas para a realização de uma corrida e para a manutenção do radar. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), os locais serão devidamente sinalizados. A orientação é que os condutores redobrem a atenção no trânsito. 


Pela manhã, entre 5h e 8h, a Corrida Unimed vai ocupar parte da pista no sentido Vitória-Vila Velha. Durante o período, veículos e corredores vão compartilhar a via. O percurso começa na sede da Unimed, em Bento Ferreira, Vitória, e termina no Parque da Prainha, Vila Velha.


Logo após, das 8h às 14h, uma faixa na descida para Vila Velha será interditada para a manutenção do radar do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Crime

Suspeito de matar homem a facadas em Afonso Cláudio é preso

Publicado em 08/10/2026 às 12:01
Suspeito de matar homem a facadas é preso em Afonso Cláudio
Suspeito de matar homem a facadas é preso em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação | PCES

Um homem suspeito de matar a facadas um morador da zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, foi preso no início da noite de quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a vítima, Yago Carvalho Paiva, foi atingida por golpes no pescoço e nas pernas.


O crime aconteceu no dia 2 de setembro, por volta das 19h, na localidade de Alto Piracema. De acordo com a investigação, o homicídio estaria relacionado a uma discussão e a um possível envolvimento com tráfico de drogas.


A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão preventiva na residência do suspeito, também localizada em Alto Piracema. O homem não ofereceu resistência e foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Cerco ao tráfico

Força Tática da PM apreende 25 kg de cocaína em Cariacica

Publicado em 08/10/2026 às 11:18
policia tática apreende 25 quilos de cocaína em Cariacica, no morro do quiabo
policia tática apreende 25 quilos de cocaína em Cariacica, no morro do quiabo

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante com 25 quilos de cocaína durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no fim da tarde de quarta-feira (7), na região do Morro do Quiabo, no bairro Porto Novo, em Cariacica.


Segundo informações da polícia, militares patrulhavam a região apontada como área de intenso tráfico de drogas e confrontos relacionados a disputas por território por facções criminosas. Durante a ação, foram encontrados dois homens carregando sacos pretos. 


Ao perceberem a presença da PM, os suspeitos fugiram a pé e deixaram parte do material pela rua. Os militares acompanharam os dois homens, que pularam muros de imóveis na fuga. Um deles, identificado como Johne Rocha Santos Silva, foi alcançado na varanda de uma residência, enquanto o outro segue foragido. 


Johne foi preso e autuado. O outro homem que fugiu deixou cair um aparelho celular e, segundo a polícia, há indícios que ele seria o responsável pelo transporte da droga. 


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Emanoele Gobbi

Residente / [email protected]
Emanoele Gobbi
Mobilidade

Ciclovia da Vida passa por manutenção em trechos da Terceira Ponte

Publicado em 08/10/2026 às 10:49
Ciclovia da Vida no sentido Vila Velha - Vitória passa por obras de manutenção desde setembro
Ciclovia da Vida no sentido Vila Velha - Vitória passa por obras de manutenção desde setembro

Desde o início de setembro, ciclistas que cruzam a Ciclovia da Vida, indo para Vitória, podem notar interdições parciais feitas para a manutenção da estrutura de concreto na Terceira Ponte. 


A interdição é parcial e não impede a passagem. A previsão atual é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim de novembro.  


Procurada pela TV Gazeta, a Ceturb, responsável pela obra, informou que os trabalhos até o momento se concentram no sentido Vila Velha-Vitória, com pontos em obras principalmente na chegada da Capital. A manutenção também deve ocorrer no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, mas não há informações de quando os serviços irão começar. 


Ainda segundo a Ceturb, não é prevista nenhuma interdição total na Ciclovia da Vida durante as obras. O trecho continua funcionando normalmente dentro do horário de abertura e fechamento, permitindo a passagem de ciclistas nos dois sentidos. 


*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira

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Emanoele Gobbi

Residente / [email protected]
Emanoele Gobbi
Julgamento

Começa júri de acusado de matar ex-cunhada por impedir reconciliação em Cachoeiro

Publicado em 08/10/2026 às 10:45
Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro
Rogélio Ferreira é réu pela morte da ex-cunhada, Sandra Helena Moreira, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | Acervo familiar e PCES

Teve início na manhã desta quinta-feira (8) o julgamento de Rogélio Ferreira, de 56 anos, acusado de assassinar a tiros a ex-cunhada, a diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.. O crime aconteceu em 12 de maio de 2019.


O julgamento acontece no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, após ter sido adiado na última sessão, marcada para 28 de julho. Na ocasião, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), antes do início da sessão, a defesa alegou que não havia tido acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas.


Segundo a denúncia do MPES, Rogélio acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Ele responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crimes

Suspeito de tentar matar e estuprar mulher em Anchieta é preso ao tentar fugir do ES

Publicado em 08/10/2026 às 10:39

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3), na Rodoviária de Vitória, suspeito de envolvimento em uma ocorrência de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra uma mulher de 31 anos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado quando se preparava para deixar o Estado com destino a Sergipe. A prisão contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Anchieta.


Mais detalhes sobre a investigação serão divulgados pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (8), na Chefatura de Polícia.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Ferragem exposta

Parte de sacada da Fafi se desprende e cai sobre calçada em Vitória

Publicado em 08/10/2026 às 09:56
Parte da marquise do prédio da FAFI caiu
Após a queda de parte do concreto, ferragens ficaram expostas Fernando Madeira

Um pedaço da estrutura de uma sacada da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) se desprendeu e caiu sobre a calçada, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (7). Imagens mostram que, após a queda de parte do concreto, ferragens ficaram expostas. Ninguém ficou ferido. 


O prédio onde funciona a Fafi é histórico e tombado, sendo um dos imóveis de referência cultural no Centro da Capital. A prefeitura informou que acionou a empresa responsável pela manutenção do imóvel para realizar os reparos necessários o mais breve possível.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Motoboy fica preso no porta-malas após bater em carro na Serra

Publicado em 07/10/2026 às 20:28

Um motoboy ficou preso no porta-malas de um carro após uma colisão na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que o acidente aconteceu depois que um veículo à frente mudou de faixa de forma repentina.


De acordo com o relato, o motoboy estava parado atrás de um carro, aguardando a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, os veículos começaram a seguir, mas o automóvel à frente teria mudado bruscamente de faixa. 


Com a manobra, o motociclista não percebeu a tempo que havia outro carro parado na mesma faixa e bateu no vidro traseido do veículo. Com o impacto, ele acabou ficando preso no porta-malas. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os militares constataram que o motoboy era a vítima do acidente. Ele recebeu atendimento médico no local e depois foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.


A polícia informou ainda que não foram encontradas irregularidades na documentação dos condutores envolvidos.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Fiscalização

Operação Cavalo de Aço prende 3 com duas pistolas e R$ 1,6 mil em Cachoeiro

Publicado em 07/10/2026 às 13:29
Operação Cavalo de Aço: três presos, duas pistolas apreendidas e 6 multados em Cachoeiro
Operação Cavalo de Aço: três presos, duas pistolas apreendidas e 6 multados em Cachoeiro Polícia Militar

Três homens foram presos com duas pistolas e R$ 1.640 em espécie durante a Operação Cavalo de Aço, na noite de terça-feira (6), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os três eram ocupantes de um Chevrolet Onix abordado durante a ação.


Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram as duas armas e o dinheiro. De acordo com a PM, os homens são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim com o material apreendido.


A Polícia Civil informou que os três foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhados ao sistema prisional. A operação também resultou em seis autos de infração de trânsito e duas remoções de veículos.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fiscalização na BR 101

Caminhão roubado em Guarapari é recuperado minutos depois em Itapemirim

Publicado em 07/10/2026 às 12:00
Caminhão e motorista foram levados para a delegacia de Itapemirim
Caminhão e motorista foram levados para a delegacia de Itapemirim Divulgação/ PRF

Um caminhão roubado em Guarapari foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) poucos minutos após o crime, na madrugada desta quarta-feira (7), na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um homem que estava com o veículo foi detido.


Segundo a PRF, por volta das 4h50, o proprietário foi até a Unidade Operacional da corporação em Guarapari para comunicar o roubo e informou a localização em tempo real do caminhão. A equipe confirmou a restrição de roubo nos sistemas policiais e acompanhou o deslocamento do veículo até organizar um cerco.


O caminhão foi interceptado próximo à Unidade Operacional de Safra, em Itapemirim. Conforme a PRF, havia sinais de violação no sistema de ignição e indícios de arrombamento, com danos provocados por uma peça metálica.


O homem e o caminhão foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 45 anos, conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) à Delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Dois homens são assassinados a tiros em dois bairros na Serra

Publicado em 07/10/2026 às 11:57
Dois homens são mortos a tiros na Serra
Dois homens são mortos a tiros na Serra Leitor A Gazeta

Dois homens foram mortos a tiros na tarde de terça-feira (6) em diferentes regiões da Serra, na Grande Vitória.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o bairro Lagoa de Carapebus após uma mulher informar que havia encontrado o irmão, de 38 anos, caído em uma área de mata.

Os militares foram até o local e constataram que o homem já estava morto.


A PM também foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Praia de Carapebus. No local, os policiais encontraram um homem, de 29 anos, morto. Um capacete estava próximo ao corpo, mas nenhuma motocicleta foi localizada.


A dinâmica e a motivação dos crimes não foram informadas.


A Polícia Civil informou que os dois casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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