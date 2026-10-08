Terceira ponte será interditada para corrida e manutenção do radar neste domingo (11)

Os motoristas que passarem pela Terceira Ponte neste domingo (11) devem ficar atentos às interdições parciais previstas para a realização de uma corrida e para a manutenção do radar. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), os locais serão devidamente sinalizados. A orientação é que os condutores redobrem a atenção no trânsito.





Pela manhã, entre 5h e 8h, a Corrida Unimed vai ocupar parte da pista no sentido Vitória-Vila Velha. Durante o período, veículos e corredores vão compartilhar a via. O percurso começa na sede da Unimed, em Bento Ferreira, Vitória, e termina no Parque da Prainha, Vila Velha.







Logo após, das 8h às 14h, uma faixa na descida para Vila Velha será interditada para a manutenção do radar do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).