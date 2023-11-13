Tempestade com granizo provoca queda de árvores e falta d'água em Vargem Alta

Uma tempestade provocou a queda de árvores e chuva de granizo e até falta de água em Vargem Alta, na região serrana do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (13). A Defesa Civil do município informou que, após uma tempestade isolada, foram registradas árvores caídas na ES 164, na altura da comunidade Córrego Alto, chuva de granizo na comunidade de Ayd, além de casas destelhadas na comunidade Vila Esperança.

Com o temporal, o transformador, relógio, bomba e o quadro de distribuição de abastecimento de água da comunidade de Alto Gironda também foram queimados, o que deixou a localidade sem água.