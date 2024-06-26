Suspeito de furtos, roubos, ameaça e lesão corporal é preso em Guaçuí

Um homem de 32 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (26) em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo, que não teve o nome divulgado, é suspeito de cometer crimes na cidade, como ameaça, lesão corporal, furtos e roubos. A corporação disse que ele é conhecido por episódios de violência na região.
Durante o cumprimento do mandado de prisão, um amigo do foragido o avisou sobre a chegada da polícia. O homem fugiu por uma escadaria e ignorou as ordens de parada dada pelos policiais. Ele tentou ainda escapar seguindo sentido BR 482, mas acabou alcançado pelos policiais, que usar força para contê-lo.
O homem foi algemado, conduzido para a delegacia de Guaçuí e depois encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.