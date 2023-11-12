Quatro apostas do ES acertam 5 números da Mega-Sena e levam R$ 344 mil no total

Quatro apostas do Espírito Santo acertaram cinco números do concurso 2.655 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). As apostas são de Colatina, Vargem Alta, e duas de Vitória. Três apostas vão receber um prêmio de 57.391 cada uma. Já uma aposta da capital, feita com 8 números, vai receber um prêmio de R$ 172.175.
Ao todo, 42 apostas acertaram a quina. Ninguém acertou os seis números e o prêmio, estimado em R$ 37 milhões, acumulou para o próximo sorteio, a ser realizado no dia 14/11,
As dezenas sorteadas foram 10-23-30-31-49-56.