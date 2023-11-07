Procon-ES faz mutirão para resolver recusa de consulta em planos de saúde

Para ser atendido no mutirão, que tem início nesta quarta-feira (8), é obrigatório o agendamento prévio

A equipe do Procon vai atuar na tentativa de resolver as dificuldades de agendamento de consultas médicas, exames e cirurgias, negativas de atendimento e políticas de reajuste enfrentadas por usuários de planos de saúde, além de oferecer orientações especializadas sobre contratos, coberturas, direitos e deveres das operadoras.