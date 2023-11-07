Procon-ES faz mutirão para resolver recusa de consulta em planos de saúde

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), em parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vai promover um mutirão para atendimento exclusivo e direcionado a questões relacionadas aos planos de saúde. A ação será realizada na sede do órgão, no Centro de Vitória, a partir desta quarta-feira (8) até a sexta-feira (10), sempre das 9h às 17 horas.
A equipe do Procon vai atuar na tentativa de resolver as dificuldades de agendamento de consultas médicas, exames e cirurgias, negativas de atendimento e políticas de reajuste enfrentadas por usuários de planos de saúde, além de oferecer orientações especializadas sobre contratos, coberturas, direitos e deveres das operadoras.
Para o usuário de plano ser atendido, é obrigatório fazer o agendamento prévio pelo site www.agenda.es.gov.br. Após a marcação, no dia e horário combinados, ele deve levar documentos pessoais como carteira de identidade, CPF, carteira do plano de saúde e o contrato, caso o tenha.
De acordo com diretora-presidente do órgão, Letícia Coelho Nogueira, os Procons têm enfrentado repetidos casos de desrespeito aos direitos dos consumidores que utilizam planos de saúde, incluindo situações de descredenciamento, recusas de atendimento e considerável lentidão no suporte prestado ao consumidor.
- SERVIÇO
- Local: na sede do Procon-ES, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, número 935, Centro - Vitória
- Data: de quarta (08) a sexta-feira (10)
- Horário: das 9h às 17h