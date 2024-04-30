Polícia prende gerente do tráfico de drogas de bairro em Linhares

Os policiais receberam a informação de que o indivíduo estava nas proximidades do bairro Juparanã em um Volkswagen Polo branco. Ele foi localizado na Avenida Castelo Branco, abordado e detido pela PM. Com Ruan estava uma pistola calibre 380 carregada, com seis munições e um carregador. Depois os militares foram até a casa que serve de esconderijo para o traficante, onde ele também guarda armas, munições e entorpecentes.