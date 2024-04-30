Polícia prende gerente do tráfico de drogas de bairro em Linhares

Um traficante foi preso no bairro Juparanã, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, foi apreendida uma grande quantidade de drogas, além de munições e uma pistola. Ruan Cairo Kenzo dos Reis, de 24 anos, é conhecido pela PM por “gerenciar” o tráfico em uma localidade do bairro Linhares V.
Os policiais receberam a informação de que o indivíduo estava nas proximidades do bairro Juparanã em um Volkswagen Polo branco. Ele foi localizado na Avenida Castelo Branco, abordado e detido pela PM. Com Ruan estava uma pistola calibre 380 carregada, com seis munições e um carregador. Depois os militares foram até a casa que serve de esconderijo para o traficante, onde ele também guarda armas, munições e entorpecentes.
Todo o material e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. De acordo com a Polícia Civil, Ruan foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de veículo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Material apreendido:
- 1 pistola calibre 380
- 2 carregadores de pistola 380
- 6 munições calibre 380
- 4 munições calibre 38
- 70 munições calibre 9mm
- 37 Reais em espécie
- 2 buchas de maconha
- 25 unidades de cocaína empedrada de 25g (aproximadamente 600 gramas)
- 38 unidades de crack de 25g (aproximadamente 950 gramas)
- 24 papelotes de cocaína
- 1 aparelho celular xiaomi
- 2 balanças
- 2 cadernetas para anotações
- 1 bloqueador de sinal
- 1 fonte carregadora
- Material para embalo