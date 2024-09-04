Peritos e médicos legistas fazem protesto na Reta da Penha em Vitória

Segundo Tadeu Nicoletti, presidente do sindicato dos peritos oficiais criminais, a expectativa é fazer esse protesto toda semana. "A gente deliberou a continuação desse movimento até que o governo retire os peritos capixabas do pior salário do país. Estamos atrás de todos os Estados, e nosso trabalho é de muita responsabilidade. Peritos estão pagando para trabalhar, tirando do próprio bolso para se qualificar e solucionar crimes", disse.