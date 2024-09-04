Peritos e médicos legistas fazem protesto na Reta da Penha em Vitória

Peritos e médicos legistas da Polícia Científica do Espírito Santo se reuniram em assembleia na manhã desta quarta-feira (4) para reivindicarem melhores salários. Depois disso, eles caminharam pela Avenida Nossa Senhora da Penha, a Reta da Penha, nas proximidades do Instituto Médico Legal (IML) e da Chefatura da Polícia Civil, em Santa Luiza. Os manifestantes ocuparam duas faixas da pista, de 10h às 11h30.
Segundo Tadeu Nicoletti, presidente do sindicato dos peritos oficiais criminais, a expectativa é fazer esse protesto toda semana. "A gente deliberou a continuação desse movimento até que o governo retire os peritos capixabas do pior salário do país. Estamos atrás de todos os Estados, e nosso trabalho é de muita responsabilidade. Peritos estão pagando para trabalhar, tirando do próprio bolso para se qualificar e solucionar crimes", disse.
Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que "trata-se de uma manifestação de peritos e médicos legistas organizada pelo sindicato. Não se trata de greve e os serviços não estão paralisados".
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) disse que "vem promovendo encontros com a categoria para debater as pautas de reivindicações e apresentar propostas. Durante reunião realizada na semana passada, foram apresentadas a minuta do Projeto de Lei que cria a carreira da Polícia Científica e uma proposta de reajuste salarial. Além disso, foi informado que o projeto que cria o estatuto da carreira já está em fase de conclusão. As negociações permanecem em andamento e a Seger mantém diálogo aberto com a categoria".