Pane geral em sistema do Detran|ES prejudica emissão e renovação de CNH

Uma pane no sistema de coleta da biometria interrompe a emissão de novas carteiras de habilitação, assim como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Espírito Santo. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), o sistema está temporariamente fora do ar nesta quarta-feira (24) e equipes do próprio órgão trabalham para resolver o problema.
Conforme explicação do Detran|ES, todos os serviços que dependem de biometria no Estado, como a renovação e primeira habilitação, poderão sofrer atrasos, instabilidade ou até mesmo ficarem indisponíveis. Não há um prazo para que a pane seja solucionada.
O Detran|ES informa que o cidadão que tem agendamento de Biometria para esta quarta-feira (24) poderá retornar na agência para fazer o serviço sem agendamento prévio, ou seja, sem marcar horário ou data.