Pai é preso após espancar a filha de 16 anos em Sooretama

Segundo a corporação, a vítima veio passar férias na casa do pai, acompanhada do irmão, de 13 anos. De acordo com o relato de uma testemunha, a jovem estava sendo agredida diariamente pelo indivíduo.

O homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado por lesão corporal vinculada à Lei Maria da Penha. Consta ainda na ficha criminal dele um mandado de prisão civil em aberto, por não pagar a devida pensão alimentícia, informou a PC. Após ter sido interrogado, o indivíduo foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está à disposição da Justiça.