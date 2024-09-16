Novo bloqueio total na Darly Santos para obras em Vila Velha

A Rodovia Darly Santos (ES 060), no trecho do entroncamento com a Rodovia Leste Oeste (ES 471), na altura do bairro Araçás, em Vila Velha, será totalmente interditada nesta quinta-feira (19).

Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a interdição é necessária para execução do lançamento das vigas metálicas sobre o vão central do viaduto em obras. A previsão é que o trabalho comece às 5h e dure até as 20h, podendo ser finalizado antes deste prazo.