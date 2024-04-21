Mulher morre atropelada ao atravessar rodovia em Vila Velha

Um mulher de 59 anos morreu após ser atropelada na Rodovia do Sol, na Barra do Jucu, em Vila Velha, na noite do último sábado (20). De acordo com a Polícia Militar, ela estava atravessando a pista quando foi atingida por um veículo. A vítima não teve o nome informado.
Após o atropelamento, a mulher de 41 anos, que dirigia o veículo, passou mal e foi socorrida, sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Riviera da Barra. Ela realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Depois, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Em nota, a Polícia Civil disse que a condutora foi ouvida e liberada em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que a motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", completou a corporação.