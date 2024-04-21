Mulher morre atropelada ao atravessar rodovia em Vila Velha

Após o atropelamento, a mulher de 41 anos, que dirigia o veículo, passou mal e foi socorrida, sendo levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Riviera da Barra. Ela realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Depois, foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha.