Mulher flagra estranho dormindo armado na casa do irmão dela no ES

Consta no boletim de ocorrência que a idosa, ao ver o suspeito, conseguiu acionar a PM. Uma equipe foi até o local e, com a permissão da mulher, entrou na residência e pegou a pistola de calibre 9mm antes do indivíduo. "Ao despertar, [ele] resistiu a abordagem e correu para um banheiro. Foi necessário o uso de spray de pimenta para que o homem saísse do local", destacou a corporação, em nota.