Mulher flagra estranho dormindo armado na casa do irmão dela no ES

Uma mulher de 65 anos tomou um verdadeiro susto na manhã deste domingo (21): ao ir faxinar a casa do irmão, no bairro Santo André, em Vitória, ela se deparou com um estranho dentro do imóvel, dormindo em um dos quartos e com uma arma embaixo do travesseiro. O homem ainda tentou fugir, mas foi detido pela Polícia Militar.
Consta no boletim de ocorrência que a idosa, ao ver o suspeito, conseguiu acionar a PM. Uma equipe foi até o local e, com a permissão da mulher, entrou na residência e pegou a pistola de calibre 9mm antes do indivíduo. "Ao despertar, [ele] resistiu a abordagem e correu para um banheiro. Foi necessário o uso de spray de pimenta para que o homem saísse do local", destacou a corporação, em nota.
Com o indivíduo também foi apreendido um carregador com nove munições. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. "Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", frisou a corporação.