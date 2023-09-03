Mulher dá tesourada em ex-companheiro após ser agredida por ele em Cariacica

Rua onde aconteceu o crime Crédito: Diony Silva

Uma mulher de 49 anos golpeou o ex-companheiro, de 33 anos, com uma tesoura após afirmar ter sido agredida por ele. As informações são da Polícia Militar, que flagrou o momento da tesourada. O caso aconteceu em Jardim América, Cariacica, no último sábado (2).

Ao ver os policiais se aproximando, ela tentou fugir com a neta de três anos, mas acabou contida. A mulher apresentou resistência e os soldados tiveram que utilizar a força para colocá-la na viatura.

Ela relatou que recebeu um golpe na cabeça, um tapa no rosto e sofreu ameaças do ex-companheiro e acionou a PM. Ela também informou que o homem tinha ocorrências de Lei Maria da Penha. De acordo com a polícia, os dois apresentavam sinais de embriaguez. O homem foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A criança foi entregue a um tio e a mulher encaminhada para o Plantão Especializado da Mulher, também na Capital.