Mulher cai da garupa de moto e quase é atropelada por ônibus em Vitória

Mulher fica ferida após acidente de moto em Vitória Crédito: Leitora de A Gazeta

Uma mulher ficou ferida em um acidente após cair da garupa de uma moto na manhã desta quarta-feira (17), no bairro Goiabeiras, em Vitória. O motociclista teria perdido o controle do veículo, colidindo com um carro, que depois atingiu um ônibus da Viação Águia Branca. Por nota, a empresa disse que o condutor conseguiu frear a tempo e evitar um atropelamento.

Na nota, a viação disse que "a passageira que estava na garupa da moto caiu em frente ao ônibus, correndo o risco de ser atropelada, mas felizmente o motorista da Águia Branca conseguiu frear a tempo de impedir que ela fosse atingida.”

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. “Uma equipe foi encaminhada e, no local, encontrou a vítima, uma mulher, caída, com capacete, amparada por populares, consciente e se queixando de dores”, informou a corporação.

Ela foi imobilizada e levada para o Hospital São Lucas. Não há informações sobre o estado de saúde.