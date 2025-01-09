Motorista fica ferido após colidir carro em canteiro central da Segunda Ponte

Condutor do Ford Ka ficou ferido. Uma ambulância e uma viatura da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência

A corporação informou ainda que o trânsito está lento no local. Imagens enviadas por leitores mostram uma ambulância e uma viatura da Polícia Civil no local do acidente. A reportagem demandou a Polícia Civil em busca de mais informações, mas não houve retorno até a publicação.