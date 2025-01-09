Motorista fica ferido após colidir carro em canteiro central da Segunda Ponte

O motorista de um Ford Ka branco ficou ferido após colidir o carro no canteiro central da Segunda Ponte, no sentido Cariacica x Vitória, na tarde desta quinta-feira (9). Por volta das 14h45, a Polícia Rodoviária Federal informou ter enviado uma equipe ao local para atender a ocorrência.
A corporação informou ainda que o trânsito está lento no local. Imagens enviadas por leitores mostram uma ambulância e uma viatura da Polícia Civil no local do acidente. A reportagem demandou a Polícia Civil em busca de mais informações, mas não houve retorno até a publicação.