Motorista fica ferido após carreta "ficar em L" na BR 101 em Ibiraçu

O motorista de uma carreta precisou ser encaminhado ao hospital após a carreta que ele conduzia "ficar em L" na altura do km 217 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3). Devido ao acidente, o trânsito no local segue com desvio de faixa para quem segue no sentido Bahia (Norte).
Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para a ocorrência. O motorista, que não teve o nome informado, foi encaminhado ao Hospital São Camilo, em Aracruz. A reportagem de A Gazeta não teve acesso ao estado de saúde dele.