Motorista de caminhão morre atingido pelo próprio veículo no Sul do ES

Um caminhoneiro de 27 anos morreu pelo próprio veículo que ele estava dirigindo na localidade de Imburi, zona rural de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (9). Ele estacionou o caminhão numa ladeira após ouvir um barulho e, ao descer para verificar o que estava acontecendo, o veículo desceu e o atingiu.
O caminhão estava carregado com mandiocas. Segundo a Polícia Militar, três testemunhas contaram aos policiais no local que o motorista ouviu barulhos vindos da parte inferior do veículo e quando foi verificar o que era, o caminhão começou a se mover e passou por cima da cabeça da vítima.
A Polícia Científica (PCIES) foi acionada para realizar a perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para necropsia e, posteriormente, liberação para os familiares. A perícia foi realizada no local do acidente para investigar o caso.