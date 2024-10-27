Motorista da Prefeitura de Guarapari bate com moto em canteiro e morre

Corpo do motociclista ficou sobre o canteiro após o acidente fatal em Guarapari Crédito: Reprodução

Um homem de 40 anos morreu após perder o controle da moto que pilotava e colidir com um canteiro na Rodovia Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Sol Nascente, em Guarapari . De acordo com a prefeitura do município, a vítima, identificada como Giltemberg Santos de Assunção, era motorista de ônibus escolar, na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A Semed lamentou o ocorrido e prestou condolências à família e à comunidade escolar.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência de trânsito no bairro Sol Nascente, em Guarapari, envolvendo uma moto e um carro. No local, os militares encontraram o motorista do carro, que disse que aguardava o sinal abrir em uma rotatória, e, ao atravessar pela avenida depois que o sinal abriu, foi atingido lateralmente por uma motocicleta.

O Samu constatou o óbito do motociclista. O teste do etilômetro no motorista do carro resultou em 0,00 mg/L. A perícia foi acionada.

Já a Polícia Científica (PCIES) destacou que foi acionada às 12h28 da tarde para a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.