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Atropelamento

Motorista cochila ao volante e atropela mulher em Rio Novo do Sul

Publicado em

06 abr 2026 às 15:59
Uma mulher de 46 anos foi atropelada por um carro na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São José, Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo passa e acaba atingindo a vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido Centro de Rio Novo do Sul ao bairro São José. Ele contou aos militares que cochilou ao volante. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro à vítima e não apresentava sinais de embriaguez. Ele recebeu um auto de infração da polícia, pois o carro estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi removido para o pátio.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime em 2009

Procurado por feminicídio no Complexo do Alemão (RJ) é preso em Vitória

Publicado em 06/04/2026 às 16:22
Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, identificado como Adnaldo de Oliveira, foi preso em Vitória por mandado de prisão em aberto por suspeita de feminicídio no RJ
Um foragido da Justiça do Rio de Janeiro, identificado como Adnaldo de Oliveira, foi preso em Vitória por mandado de prisão em aberto por suspeita de feminicídio no RJ Crédito: Reprodução | Polícia Penal
Um foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acusado de feminicídio, foi preso no Centro de Vitória, na Capital Capixaba, na manhã de segunda-feira (6). Conforme a Polícia Penal (PP), Adnaldo de Oliveira, de 56 anos, é suspeito de matar a ex-companheira a pauladas no Complexo do Alemão em 2009.
Contra ele, havia um mandado judicial expedido pelo crime desde 2018. A corporação detalhou que, antes do assassinato pelo qual responde, o suspeito cometeu um roubo de veículo no Espírito Santo. Após o caso, ele fugiu para o estado fluminense, onde cometeu o homicídio contra a ex.
O retorno ao território espírito-santense aconteceu depois do homicídio para se esconder da Justiça do RJ. A Secretaria da Justiça (Sejus) foi demandada para mais detalhes. 
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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Coleiro-papa-capim

Aves silvestres são resgatadas na BR 101 em Cariacica

Publicado em 06/04/2026 às 16:06
Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica
Quatro aves foram encontradas pela PRF na BR 101, em Cariacica Crédito: Divulgação/PRF
Quatro pássaros da espécie coleiro-papa-capim foram encontrados dentro de um carro, na BR 101, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (6), durante a Operação Motoromaria 2026. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as aves silvestres estavam sendo transportadas de maneira irregular.
O condutor do carro em que as aves foram encontradas disse aos policiais que três delas são fêmeas e que havia ganhado de presente, sem possuir nenhum tipo de registro junto ao órgão ambiental competente. O homem ainda informou que o macho fazia parte do grupo de animais de raça, mas não apresentou o documento obrigatório para o transporte, a Guia de Tráfego Animal (GTA).
Após o recolhimento, as aves foram encaminhadas aos órgãos ambientais competentes para serem avaliadas e destinadas aos locais adequados. A PRF informou que um termo circunstanciado foi feito e o condutor do veículo terá que comparecer em juízo quando for solicitado. O órgão ainda destacou que a manutenção e o transporte de animais silvestres sem a devida autorização configuram infração ambiental.

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Imagem de destaque

Como a criação ilegal de pássaros silvestres ameaça o meio ambiente no ES

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Estradas

Motociclista morre em acidente na ES 356 em Jaguaré no ES

Publicado em 06/04/2026 às 13:01
Um motociclista de 48 anos morreu em um acidente na ES 356, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o piloto colidiu contra a traseira de um carro que estava parado na rodovia, em Córrego do Laço. A vítima, que não teve a identidade revelada, morreu no local.
A corporação não forneceu detalhes adicionais sobre a ocorrência nem informou se havia ocupantes no veículo parado. O acidente fatal será investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Emaranhado de fios agarra em caminhão e dois postes tombam na Darly Santos

Publicado em 06/04/2026 às 11:54
Um caminhão ficou preso em um emaranhado de fios e acabou danificando dois postes na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a concessionária EDP, o veículo arrastou cabos de empresas de telecomunicações, o que provocou a inclinação das duas estruturas.
Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha
Incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
Equipes da distribuidora foram acionadas para realizar a substituição dos postes atingidos. Por causa do incidente, o fornecimento de energia foi interrompido para quatro clientes da região.
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que a ocorrência foi registrada nas proximidades do Assaí Atacadista. Para garantir a segurança, uma das faixas da via foi interditada. A via foi sinalizada e o trânsito segue com alterações no trecho até a conclusão dos trabalhos. conforme informou a corporação por volta das 11h30.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Trânsito

Caminhão derruba dois postes e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 06/04/2026 às 11:40
Um caminhão derrubou dois postes na Avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo teria dado ré e atingido uma das estruturas, que acabou arrastando a outra, fazendo com que ambas caíssem na via.
Ainda de acordo com os militares, um motociclista que passava pelo local chegou a cair, mas não foi atingido. Duas viaturas da Guarda Municipal de Trânsito foram acionadas para controlar o fluxo de veículos, que precisou ser desviado para o pátio de um posto de combustíveis próximo.
Com a queda dos postes, cabos foram rompidos, e moradores relataram nas redes sociais falta de energia e de internet na região. A concessionária de energia EDP informou que  equipes técnicas foram ao local realizar a substituição das estruturas. Por segurança, o fornecimento de energia foi interrompido para clientes do entorno até a conclusão dos serviços.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Acidente entre carros deixa um morto e 3 feridos na BR 259 em João Neiva

Publicado em 06/04/2026 às 11:16
Uma vítima morre e outras três ficam feridas em acidente entre três carros em João Neiva
Uma vítima morre e outras três ficam feridas em acidente entre três carros em João Neiva Crédito: Montagem | A Gazeta
Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (5). 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal ocorreu por volta das 20h26, no km 21 da rodovia, e envolveu um Caoa Chery Tiggo 5X prata e dois Chevrolet Celta, um vermelho e outro branco. A dinâmica do acidente não foi informada, nem em qual dos veículos estavam as vítimas.
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a PRF, os três feridos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. O estado de saúde deles não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais informações e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
BR 101

Acidente com carreta complica trânsito na Rodovia do Contorno, na Serra

Publicado em 06/04/2026 às 11:09
O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6)
O veículo fez um “L” na pista na Rodovia do Contorno nesta segunda-feira (6) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente com uma carreta complica o trânsito na Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, na Serra, na manhã desta segunda-feira (6). O veículo fez um “L” na pista — quando o cavalo mecânico colide com a parte em que a carga está sendo transportada — no sentido Serra–Cariacica.
A ocorrência foi registrada pouco antes do acesso ao condomínio Alphaville Jacuhy. Por causa da posição da carreta, o trânsito ficou lento na região. A reportagem entoru em contato com a Ecovias Capixaba, que admintra a via, para mais detalhes. Quando houver retorno o texto será atualizado.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Na terça-feira (7)

BR 101 será totalmente interditada para detonação de rochas em Anchieta

Publicado em 06/04/2026 às 10:49
BR 101 será interditada para detonação de rochas
BR 101 será interditada para detonação de rochas em Anchieta Crédito: Divulgação | Ecovias Capixaba
A BR 101 será totalmente interditada no km 368,9, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (7), para uma nova detonação de rochas, prevista para as 12h. Segundo a concessionária responsável pela via, a Ecovias Capixaba, a interdição deve durar cerca de 20 minutos.
Durante o bloqueio, o tráfego será interrompido nos dois sentidos. Após a liberação inicial da pista, poderá ser adotado o sistema de “pare e siga”, se necessário. A ação faz parte das obras de duplicação da rodovia no trecho entre Anchieta e Iconha. Em caso de chuva, a operação poderá ser adiada.
A atividade será realizada por meio de técnica de fragmentação controlada, com baixo potencial de projeção de materiais, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. Está prevista a movimentação de aproximadamente 108,9 metros cúbicos de rochas. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e programem seus deslocamentos.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Novo México

Motociclista morre após colidir com poste em avenida de Vila Velha; vídeo

Publicado em 06/04/2026 às 08:17

Um motociclista morreu após colidir com um poste na Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, em Vila Velha, às 3h13 da madrugada desta segunda-feira (6).
Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram o condutor saindo da Rodovia Darly Santos e acessando a avenida, quando atinge a estrutura de concreto e, em seguida, cai. Moradores relataram à TV Gazeta que a vítima não resistiu aos ferimentos. Testemunhas também registraram a presença de uma viatura da Polícia Militar (PM) e do veículo do Instituto Médico Legal (IML) no local.
A PM informou que, quando a equipe chegou ao local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) já havia constatado o óbito do motociclista. Os agentes chegaram à conclusão, por meio da gravação da câmera, que a colisão ocorreu após o condutor perder o controle da direção da motocicleta. A perícia foi acionada.
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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Estradas

Carreta tomba e afeta o trânsito na BR 101, em Itapemirim

Publicado em 05/04/2026 às 18:51
Carreta tomba e interfere no trânsito da BR 101, em Itapemirim
Carreta tomba e afeta o trânsito da BR 101, em Itapemirim Crédito: Ecovias Capixaba
Uma carreta tombou e afetou o trânsito para os motoristas que passavam pela BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (5). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local precisou ser desviado, já que a carreta ocupou parte da pista.
Ainda de acordo com a concessionária, para o atendimento da ocorrência, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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