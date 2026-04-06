Motorista cochila ao volante e atropela mulher em Rio Novo do Sul

Uma mulher de 46 anos foi atropelada por um carro na madrugada da última sexta-feira (3), no bairro São José, Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo passa e acaba atingindo a vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o carro seguia sentido Centro de Rio Novo do Sul ao bairro São José. Ele contou aos militares que cochilou ao volante. A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista do veículo permaneceu no local para prestar socorro à vítima e não apresentava sinais de embriaguez. Ele recebeu um auto de infração da polícia, pois o carro estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi removido para o pátio.