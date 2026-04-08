Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares

Um motociclista orreu em um acidente na manhã desta quarta-feira (8), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu na pista. O acidente aconteceu por volta das 6h14, na altura do km 131. A perícia foi acionada. A vítima não teve o nome nem a idade divulgados.