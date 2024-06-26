Motociclista fica ferido em acidente com carro em cruzamento de Linhares

Câmeras de videomonitoramento flagraram um acidente impressionante entre uma moto e um carro. Nas imagens (veja acima) é possível ver quando um motociclista praticamente 'voa' no ar após colidir com o automóvel em um cruzamento do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no início da manhã desta quarta-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto seguia pela Avenida Vasco Fernandes Coutinho, a caminho do bairro Novo Horizonte, quando um carro, que seguia pela Rua José Rodrigues da Silva, em direção ao bairro Aviso, cruzou a via em que o motociclista estava.
Após a colisão, o motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. Não foram dadas mais informações sobre o estado de saúde dele.
A PM não forneceu informações sobre o motorista do carro, quando questionada se ele fugiu ou prestou socorro.