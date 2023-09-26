Motociclista colide com caminhão e é socorrido com fratura exposta no ES

Um motociclista de 21 anos foi socorrido com fratura exposta após colidir de frente com um caminhão em Itaoca Pedra, Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta terça-feira (26). De acordo com a Polícia Militar, a colisão foi por volta das 16h, a vítima foi atendida pelo Samu/192 e socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia.
De acordo com informações coletadas por policiais militares junto ao condutor da carreta, ele trafegava sentido ES 486, quando a motocicleta, que seguia sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a carreta.
O motociclista foi socorrido com uma fratura no joelho esquerdo e escoriações na cabeça, enquanto o motorista do caminhão não se feriu.