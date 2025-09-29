Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h para cidades do ES
Publicado em 29/09/2025 às 16h18
A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos — podendo chegar a 60 km/h — para seis cidades da faixa litorânea do Espírito Santo, entre a tarde de terça-feira (30) e a noite de quarta-feira (1°). De acordo com a instituição, um sistema de alta pressão atua no oceano e leva a ventania para a costa capixaba.
CIDADES SOB ALERTA:
- Anchieta
- Guarapari
- Itapemirim
- Marataízes
- Piúma
- Presidente Kennedy