Marinha emite alerta de ventos de até 60 km/h para cidades do ES

Publicado em 29/09/2025 às 16h18

A Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos — podendo chegar a 60 km/h — para seis cidades da faixa litorânea do Espírito Santo, entre a tarde de terça-feira (30) e a noite de quarta-feira (1°). De acordo com a instituição, um sistema de alta pressão atua no oceano e leva a ventania para a costa capixaba.

CIDADES SOB ALERTA:
  • Anchieta
  • Guarapari
  • Itapemirim
  • Marataízes
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
