Maior feira de rochas das Américas já tem data marcada em Vitória

A Vitória Stone Fair, maior feira de rochas ornamentais das Américas, já tem data marcada para acontecer em 2024. A 21ª edição do evento será realizada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Arquitetos, designers e profissionais do mercado da construção, além de compradores, vão se reunir durante quatro dias no Pavilhão de Carapina, na Serra, para conferir os lançamentos, as novidades e tendências do setor.

A expectativa é que a feira reúna 250 expositores, além de visitantes de 50 países, com destaque para Estados Unidos, China, Itália e México.