Maior feira de rochas das Américas já tem data marcada em Vitória

A Vitória Stone Fair, maior feira de rochas ornamentais das Américas, já tem data marcada para acontecer em 2024. A 21ª edição do evento será realizada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro. Arquitetos, designers e profissionais do mercado da construção, além de compradores, vão se reunir durante quatro dias no Pavilhão de Carapina, na Serra, para conferir os lançamentos, as novidades e tendências do setor.
A expectativa é que a feira reúna 250 expositores, além de visitantes de 50 países, com destaque para Estados Unidos, China, Itália e México.
O evento conta com a participação de grandes empresas de extração e beneficiamento de pedras naturais, equipamentos, máquinas, insumos e tecnologias. Além disso, a feira também é cenário para a realização de negócios, avaliação de produtos e serviços, além de ações e lançamentos. Este ano, a feira registrou um crescimento de 15% na movimentação de visitantes com relação à edição anterior, com um aumento geral do público nacional e grande diversificação do mercado estrangeiro,